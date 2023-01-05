我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

東正教聖誕節前夕 普亭令俄軍在烏克蘭停火36小時

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

噓！星聞／即時報導
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

藝人小甜甜（張可昀）和宋逸民的「藝起發光」教會因衝突而掀輿論巨浪，事件過程涉及眾多藝人，雙方的聲明落差巨大，4日宋逸民、陳維齡夫婦出面開記者會，小甜甜在看完記者會後，先是透過經紀人發表聲明，表示深感遺憾，5日中午在臉書發出5000字長文。

影片來源：噓！星聞

小甜甜家暴及教會爭議，依照時間序的10大重點如下：

1.2022年9月18日小甜甜遭家暴

2022年9月18日晚6時35分左右，小甜甜請丈夫宋晉賢拿衣服去洗，叫了3、4次但宋晉賢依舊玩手遊，最後宋晉賢暴怒突然坐在她身上徒手揍人。她隨即報警，宋晉賢打給「藝起發光」教會。

2.白家綺夫妻警局外堵人，阻撓小甜甜前往驗傷

小甜甜赴警局作筆錄，藝人夫妻吳東諺、白家綺則在警局外面等候，阻止她去驗傷，並將小甜甜從警局外直接載回家，要小甜甜與宋晉賢夫妻倆一起在家放詩歌禱告。

3.小甜甜偷偷到醫院驗傷

小甜甜原先想去醫院驗傷卻遭勸阻，小甜甜先是口頭答應白家綺夫妻放棄驗傷，事後半夜獨自到忠孝醫院驗傷，並蒐集相關證據交給員警。

4.小甜甜先生收到法院信，向吳東諺搬救兵

小甜甜私下到醫院驗傷的事情被發現後，遭牧師師母、小組長斥責，更指小甜甜撒謊，小甜甜說：「不聽話就是魔鬼撒旦！說我私生活有極大狀況，跟所有教友有嫌隙種種…」

5.教會要求小甜甜撤告

根據小甜甜，白家綺、陳維齡告訴她：「他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」

陳維齡又說：「他才打你一次，才一次，才一次到底有什麼不能原諒？今天如果是三、四次我就不反對妳提告！」

白家綺則說，人一輩子誰沒有祕密，希望小甜甜將這件事忍下來，「把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎？」

6.福音劇小甜甜被換角，老公被提拔演出

小甜甜因家暴一事「被離開」所有相關群組，且福音劇也遭換角；事後才得知先生反而在這檔戲中被重用當場務、參與演出。

7.小甜甜遭宋逸民飆罵

新戲記者會會後，宋逸民請白家綺把小甜甜叫進牧師辦公室，接著便被宋逸民罵30到40分鐘後說「沒事了」、「罵你是愛你，我們都在學習」。小甜甜事後才恍然大悟，「我不是因為記者會的回答被換角的，而是被家暴後不聽他們的話被換角的！」

8.宋晉賢消瘦10公斤是舊照

家暴消息曝光後，小甜甜還遭爆與宋晉賢互毆，宋晉賢在此次事件爆出後曾傳因此消瘦10公斤也全是假的，「那照片是他4年前連我都還不認識他時的瘦照」。

9.阿BEN、徐小可、林利霏介入協調

法院傷害罪、保護令已經下來，但宋晉賢仍不願離開小甜甜買的房子。2022年12月9日小甜甜則拜託阿BEN、徐小可、林利霏出面幫忙到公公家告知實情，並請公公居中協調，公公隨後將宋晉賢帶回家。

10.宋晉賢毫無歉意

宋晉賢自從遭家暴後從未向妻子小甜甜道歉，有一天小甜甜告訴宋晉賢：「我覺得你應該好好跟我道歉！」但宋晉賢卻回說：「我沒再打你第二次，就是我對妳最大的道歉！」

宋逸民教會之亂 小甜甜發5千字長文控家暴和教會惡行

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

小甜甜親述遭老公痛毆 堅持報警卻被指責「選了撒旦」

家暴 宋逸民 臉書

上一則

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

延伸閱讀

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸

宋逸民爭議延燒 老婆「表情管理」露餡 網友狂酸
哽咽落淚…宋逸民夫婦念稿不給問 挨批「演技不合格」

哽咽落淚…宋逸民夫婦念稿不給問 挨批「演技不合格」
本篤十六世5日舉殯 方濟各面對新局…保守派挑戰仍在

本篤十六世5日舉殯 方濟各面對新局…保守派挑戰仍在
對「她」沒抱歉？宋逸民開記者會 隻字不提小甜甜

對「她」沒抱歉？宋逸民開記者會 隻字不提小甜甜

熱門新聞

梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
1968年「殉情記」當年找來男星李安納韋定(左)及女星奧莉薇荷西飾演羅密歐與茱麗葉。圖／摘自推特

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

2023-01-04 13:45
裴勇俊和朴秀真已經過著半退休生活。(取材自微博)

裴勇俊移居夏威夷半年 全家人回南韓「原因曝光」

2023-01-02 07:43

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘

替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘
去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟