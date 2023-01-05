小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

藝人小甜甜（張可昀）和宋逸民 的「藝起發光」教會因衝突而掀輿論巨浪，事件過程涉及眾多藝人，雙方的聲明落差巨大，4日宋逸民、陳維齡夫婦出面開記者會，小甜甜在看完記者會後，先是透過經紀人發表聲明，表示深感遺憾，5日中午在臉書 發出5000字長文。

影片來源：噓！星聞

小甜甜家暴 及教會爭議，依照時間序的10大重點如下：

1.2022年9月18日小甜甜遭家暴

2022年9月18日晚6時35分左右，小甜甜請丈夫宋晉賢拿衣服去洗，叫了3、4次但宋晉賢依舊玩手遊，最後宋晉賢暴怒突然坐在她身上徒手揍人。她隨即報警，宋晉賢打給「藝起發光」教會。

2.白家綺夫妻警局外堵人，阻撓小甜甜前往驗傷

小甜甜赴警局作筆錄，藝人夫妻吳東諺、白家綺則在警局外面等候，阻止她去驗傷，並將小甜甜從警局外直接載回家，要小甜甜與宋晉賢夫妻倆一起在家放詩歌禱告。

3.小甜甜偷偷到醫院驗傷

小甜甜原先想去醫院驗傷卻遭勸阻，小甜甜先是口頭答應白家綺夫妻放棄驗傷，事後半夜獨自到忠孝醫院驗傷，並蒐集相關證據交給員警。

4.小甜甜先生收到法院信，向吳東諺搬救兵

小甜甜私下到醫院驗傷的事情被發現後，遭牧師師母、小組長斥責，更指小甜甜撒謊，小甜甜說：「不聽話就是魔鬼撒旦！說我私生活有極大狀況，跟所有教友有嫌隙種種…」

5.教會要求小甜甜撤告

根據小甜甜，白家綺、陳維齡告訴她：「他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」

陳維齡又說：「他才打你一次，才一次，才一次到底有什麼不能原諒？今天如果是三、四次我就不反對妳提告！」

白家綺則說，人一輩子誰沒有祕密，希望小甜甜將這件事忍下來，「把這件事當成心裡那個不能說的秘密不行嗎？」

6.福音劇小甜甜被換角，老公被提拔演出

小甜甜因家暴一事「被離開」所有相關群組，且福音劇也遭換角；事後才得知先生反而在這檔戲中被重用當場務、參與演出。

7.小甜甜遭宋逸民飆罵

新戲記者會會後，宋逸民請白家綺把小甜甜叫進牧師辦公室，接著便被宋逸民罵30到40分鐘後說「沒事了」、「罵你是愛你，我們都在學習」。小甜甜事後才恍然大悟，「我不是因為記者會的回答被換角的，而是被家暴後不聽他們的話被換角的！」

8.宋晉賢消瘦10公斤是舊照

家暴消息曝光後，小甜甜還遭爆與宋晉賢互毆，宋晉賢在此次事件爆出後曾傳因此消瘦10公斤也全是假的，「那照片是他4年前連我都還不認識他時的瘦照」。

9.阿BEN、徐小可、林利霏介入協調

法院傷害罪、保護令已經下來，但宋晉賢仍不願離開小甜甜買的房子。2022年12月9日小甜甜則拜託阿BEN、徐小可、林利霏出面幫忙到公公家告知實情，並請公公居中協調，公公隨後將宋晉賢帶回家。

10.宋晉賢毫無歉意

宋晉賢自從遭家暴後從未向妻子小甜甜道歉，有一天小甜甜告訴宋晉賢：「我覺得你應該好好跟我道歉！」但宋晉賢卻回說：「我沒再打你第二次，就是我對妳最大的道歉！」

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