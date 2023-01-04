我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情

聯準會公布上月會議紀要 官員預計今年不會降息

日本女團忘記麥克風沒關 私下對話全流出

記者梅衍儂／即時報導
日本女團「FRUITS ZIPPER」日前登台南跨年晚會舞台，直呼緊張。圖／放馬過來！日韓娛樂特設對策室 提供
日本女團「FRUITS ZIPPER」日前登台南跨年晚會舞台，直呼緊張。圖／放馬過來！日韓娛樂特設對策室 提供

原宿系誕生的日本女團「FRUITS ZIPPER」日前登台南跨年晚會舞台，當天她們緊張到不敢踏出帳篷看有多少觀眾，上台前一刻看到現場數萬名觀眾驚嚇不已，忘記手上的麥克風開著，直喊「糟了！糟了」、「快哭了快哭了」，讓現場觀眾全都聽到了。

她們出道僅8個月，去年以一曲「我最可愛的地方」紅遍日本TikTok，MV瀏覽次數則突破617萬次，打入日本2022年偶像MV年度排行榜第15名。

第一次跨年就到台南，她們抵達後馬不停蹄參加記者會與彩排，直到晚上9點才吃到真正的第一餐；記者會上，台南市市長黃偉哲不但準備水果、果乾、糕餅等各式台南美食，還精心挑選台南伴手禮包，用台南式的熱情款待遠道而來的貴客。

FRUITS ZIPPER對於這場出道後參加過觀眾最多的現場演出，每位成員都覺得有如夢境一般不真實，主辦的盛情款待也讓她們好好的把握時間享受了台南美食，更前往台南市美術館「南美春室The POOL」品嚐各式蛋糕與甜點，也趁機參觀美術館所展出的作品。

當天演出結束後除了在後台與粉絲相見，也首次體驗台南的溫體牛肉火鍋，雖然很累但還是大喊好吃。結束台南行後，FRUITS ZIPPER回到日本隔天馬上開始緊湊的演出行程，2月3日起則會舉辦「FRUITS ZIPPER 1st LIVE TOUR 2023 WINTER」巡迴名古屋、大阪、東京，2月12日則將挑戰能容納2000人的「LINE CUBE SHIBUYA」，而她們也希望能很快有機會來台舉辦專場演唱會，要粉絲們敬請期待。

日本女團「FRUITS ZIPPER」日前登台南跨年晚會舞台，直呼緊張。圖／放馬...
日本女團「FRUITS ZIPPER」日前登台南跨年晚會舞台，直呼緊張。圖／放馬過來！日韓娛樂特設對策室 提供

日本 美術館 美食

上一則

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

延伸閱讀

中國官方對抗疫有信心 但日本歐盟仍要求中客做檢測

中國官方對抗疫有信心 但日本歐盟仍要求中客做檢測
NHK：日本自1月8日起將緊縮中國旅客入境檢測要求

NHK：日本自1月8日起將緊縮中國旅客入境檢測要求
共同核演習？美韓各說各話 日本首相13日訪白宮

共同核演習？美韓各說各話 日本首相13日訪白宮
俄羅斯指「日本邁向軍事化」稱將反制

俄羅斯指「日本邁向軍事化」稱將反制

熱門新聞

鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
葛曉潔闖蕩好萊塢10年。(取材自Instagram)

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

2022-12-28 08:59
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
中國當地疫情嚴峻，讓黃安相當感慨。（取材自微博）

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

2022-12-29 00:26

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣
上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
低調克制…史上任期最長參院領袖 麥康諾創紀錄

低調克制…史上任期最長參院領袖 麥康諾創紀錄