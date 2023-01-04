日本女團忘記麥克風沒關 私下對話全流出

日本女團「FRUITS ZIPPER」日前登台南跨年晚會舞台，直呼緊張。圖／放馬過來！日韓娛樂特設對策室 提供

原宿系誕生的日本 女團「FRUITS ZIPPER」日前登台南跨年晚會舞台，當天她們緊張到不敢踏出帳篷看有多少觀眾，上台前一刻看到現場數萬名觀眾驚嚇不已，忘記手上的麥克風開著，直喊「糟了！糟了」、「快哭了快哭了」，讓現場觀眾全都聽到了。

她們出道僅8個月，去年以一曲「我最可愛的地方」紅遍日本TikTok，MV瀏覽次數則突破617萬次，打入日本2022年偶像MV年度排行榜第15名。

第一次跨年就到台南，她們抵達後馬不停蹄參加記者會與彩排，直到晚上9點才吃到真正的第一餐；記者會上，台南市市長黃偉哲不但準備水果、果乾、糕餅等各式台南美食 ，還精心挑選台南伴手禮包，用台南式的熱情款待遠道而來的貴客。

FRUITS ZIPPER對於這場出道後參加過觀眾最多的現場演出，每位成員都覺得有如夢境一般不真實，主辦的盛情款待也讓她們好好的把握時間享受了台南美食，更前往台南市美術館 「南美春室The POOL」品嚐各式蛋糕與甜點，也趁機參觀美術館所展出的作品。