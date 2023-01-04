日本女團忘記麥克風沒關 私下對話全流出
原宿系誕生的日本女團「FRUITS ZIPPER」日前登台南跨年晚會舞台，當天她們緊張到不敢踏出帳篷看有多少觀眾，上台前一刻看到現場數萬名觀眾驚嚇不已，忘記手上的麥克風開著，直喊「糟了！糟了」、「快哭了快哭了」，讓現場觀眾全都聽到了。
她們出道僅8個月，去年以一曲「我最可愛的地方」紅遍日本TikTok，MV瀏覽次數則突破617萬次，打入日本2022年偶像MV年度排行榜第15名。
第一次跨年就到台南，她們抵達後馬不停蹄參加記者會與彩排，直到晚上9點才吃到真正的第一餐；記者會上，台南市市長黃偉哲不但準備水果、果乾、糕餅等各式台南美食，還精心挑選台南伴手禮包，用台南式的熱情款待遠道而來的貴客。
FRUITS ZIPPER對於這場出道後參加過觀眾最多的現場演出，每位成員都覺得有如夢境一般不真實，主辦的盛情款待也讓她們好好的把握時間享受了台南美食，更前往台南市美術館「南美春室The POOL」品嚐各式蛋糕與甜點，也趁機參觀美術館所展出的作品。
當天演出結束後除了在後台與粉絲相見，也首次體驗台南的溫體牛肉火鍋，雖然很累但還是大喊好吃。結束台南行後，FRUITS ZIPPER回到日本隔天馬上開始緊湊的演出行程，2月3日起則會舉辦「FRUITS ZIPPER 1st LIVE TOUR 2023 WINTER」巡迴名古屋、大阪、東京，2月12日則將挑戰能容納2000人的「LINE CUBE SHIBUYA」，而她們也希望能很快有機會來台舉辦專場演唱會，要粉絲們敬請期待。
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