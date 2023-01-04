金球獎倒數一周 貓王、「阿凡達」大導演出席

導演詹姆斯卡麥隆苦心籌備13年終於推出「阿凡達2：水之道」。圖／迪士尼提供

2023年金球獎 回歸電視轉播，並將舉辦頒獎儀式，近期持續確認是否有明星出席，去年頒獎典禮被抵制，全因主辦單位好萊塢外國記者協會在投票尚缺乏種族的多樣性，並指出有成員接受賄賂，導致聲譽受損，就連湯姆克魯斯 都在2021年氣得退還獎座，如今蟄伏一年後重回NBC轉播，主辦單位強調已增加多樣性、專業性，目前包括「貓王」奧斯汀巴特勒、「法貝爾曼」導演 史蒂芬史匹柏以及女主角蜜雪兒威廉斯、「媽的多重宇宙」潔美李寇帝斯以及「阿凡達」導演詹姆斯卡麥隆都已經確定出席，甚至會擔任頒獎人，電視劇方面，「黃石公園」凱文科斯納、「星期三」珍娜奧特加、「王冠」伊莉莎白德比茲都確定出席。

但根據「綜藝」報導，有些人已經婉拒出席，包括「破案三人行」3位主角席琳娜戈梅茲、史提夫馬丁以及馬汀肖特，因為在拍攝全新一季，「伊尼舍林的女妖」男配角布蘭登葛里森則因為在演「小丑2」無法出席。

有些明星尚未確認，包括「鋒迴路轉：抽絲剝繭」男主角丹尼爾克雷格、「天堂的旗幟下」安德魯加菲，先前已經言明抵制金球獎的湯姆克魯斯，身兼「捍衛戰士：獨行俠」製片，他雖未入圍影帝，但是否會出席也讓外界猜測。