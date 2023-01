法國去年電影票房前十名 遭好萊塢片屠榜 33年來首見

法國片在當地去年票房前十名的電影中掛蛋,為1989年以來首見,而「阿凡達:水之道」成為法國去年票房最高的電影。(美聯社)

法國去年票房前十名的電影,全都被美國製片廠的電影攻占,沒有任何一部是法國片,為1989年以來首見。

Variety報導,詹姆斯卡麥隆執導的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)自去年12月14日上映以來,票房收入估計達到5400萬美元,成為法國去年票房最高的電影,其次是「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)、再來是「小小兵:格魯的崛起」( Minions: The Rise of Guru),第四到第十名分別為「侏儸紀世界:統霸天下」(Jurassic World Dominion)、「黑豹2:瓦甘達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)、「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、「蝙蝠俠」(Batman)、「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)、「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)、「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)。

但即便是這些好萊塢大片,也沒辦法讓法國年度票房回升到新冠疫情 大流行前的水準。法國去年電影票房仍比2019年少28%

法國去年賣出1.52億張電影票,較2021年大幅成長60%,但這是因為該國2021年關閉電影院 超過五個月的時間,導致比較基期偏低。Comscore France表示,法國電影票房受到幾項因素衝擊,包含新冠變種病毒 的威脅、2022年頭幾個月重新安排幾部原定上映的影片,以及夏季上映的美國電影數量較少。

法國去年票房排行最高的本國電影是「Serial (Bad) Weddings 3」,排在第12名,賣出240萬張票。