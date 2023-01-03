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法國去年電影票房前十名 遭好萊塢片屠榜 33年來首見

編譯林奇賢／即時報導
法國片在當地去年票房前十名的電影中掛蛋，為1989年以來首見，而「阿凡達：水之道」成為法國去年票房最高的電影。(美聯社)
法國片在當地去年票房前十名的電影中掛蛋，為1989年以來首見，而「阿凡達：水之道」成為法國去年票房最高的電影。(美聯社)

法國去年票房前十名的電影，全都被美國製片廠的電影攻占，沒有任何一部是法國片，為1989年以來首見。

Variety報導，詹姆斯卡麥隆執導的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）自去年12月14日上映以來，票房收入估計達到5400萬美元，成為法國去年票房最高的電影，其次是「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）、再來是「小小兵：格魯的崛起」（ Minions: The Rise of Guru），第四到第十名分別為「侏儸紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）、「黑豹2：瓦甘達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）、「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）、「蝙蝠俠」（Batman）、「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）、「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）、「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）。

但即便是這些好萊塢大片，也沒辦法讓法國年度票房回升到新冠疫情大流行前的水準。法國去年電影票房仍比2019年少28%

法國去年賣出1.52億張電影票，較2021年大幅成長60%，但這是因為該國2021年關閉電影院超過五個月的時間，導致比較基期偏低。Comscore France表示，法國電影票房受到幾項因素衝擊，包含新冠變種病毒的威脅、2022年頭幾個月重新安排幾部原定上映的影片，以及夏季上映的美國電影數量較少。

法國去年票房排行最高的本國電影是「Serial (Bad) Weddings 3」，排在第12名，賣出240萬張票。

電影院 變種病毒 疫情

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