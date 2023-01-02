輸碧昂絲與泰勒絲？席琳狄翁沒進史上最佳200歌手榜單

席琳狄翁日前宣布罹患「僵硬人症候群」，演唱將要暫停。（路透資料照片）

54歲西洋流行音樂天后席琳狄翁的成就有目共睹，但她卻竟然被「滾石」雜誌最新公布的「史上兩百位最佳歌手」名單忽略，意外沒擠進一席之地，而近年來幾位當紅小天后包括亞莉安娜、席琳娜、泰勒絲、怪奇比莉卻都入選，而搖滾男歌手像奧茲奧斯本、米克傑格、羅傑道崔等榜上有名，也讓人對於評選標準對於唱功的要求似乎有些不太理解。

席琳狄翁曾經拿下多座葛萊美 獎、全美音樂獎、告示牌音樂獎，無論學院派或是商業表現都廣獲肯定，過往的專輯在全球各地締造的出色銷量僅極少數天王巨星可堪匹敵，日前她宣布罹患罕見的「僵硬人症候群」，會影響慣常的發聲方式，因此需要休養、暫停表演，世界各國的粉絲都祈禱她能早日恢復健康，在這種情形下，「滾石」雜誌還對她視若無睹、未將她列入「史上兩百位最佳歌手」，令粉絲都替她不滿，為她很心疼。