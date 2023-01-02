我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍機殲20、殲16半夜進行超視距空戰訓練

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

輸碧昂絲與泰勒絲？席琳狄翁沒進史上最佳200歌手榜單

記者蘇詠智／即時報導
席琳狄翁日前宣布罹患「僵硬人症候群」，演唱將要暫停。（路透資料照片）
席琳狄翁日前宣布罹患「僵硬人症候群」，演唱將要暫停。（路透資料照片）

54歲西洋流行音樂天后席琳狄翁的成就有目共睹，但她卻竟然被「滾石」雜誌最新公布的「史上兩百位最佳歌手」名單忽略，意外沒擠進一席之地，而近年來幾位當紅小天后包括亞莉安娜、席琳娜、泰勒絲、怪奇比莉卻都入選，而搖滾男歌手像奧茲奧斯本、米克傑格、羅傑道崔等榜上有名，也讓人對於評選標準對於唱功的要求似乎有些不太理解。

席琳狄翁曾經拿下多座葛萊美獎、全美音樂獎、告示牌音樂獎，無論學院派或是商業表現都廣獲肯定，過往的專輯在全球各地締造的出色銷量僅極少數天王巨星可堪匹敵，日前她宣布罹患罕見的「僵硬人症候群」，會影響慣常的發聲方式，因此需要休養、暫停表演，世界各國的粉絲都祈禱她能早日恢復健康，在這種情形下，「滾石」雜誌還對她視若無睹、未將她列入「史上兩百位最佳歌手」，令粉絲都替她不滿，為她很心疼。

根據歐美媒體的報導，「滾石」號稱評選標準注重原創性、影響力、作品的深度、流傳下來的音樂類型廣泛程度等等，可是席琳狄翁起碼在其中的幾點表現比一堆上榜的藝人還要公認的更突出，漏掉她實在不知是啥道理。至於被列入史上最佳歌手前10名，依序是：艾瑞莎富蘭克林、惠妮休斯頓、山姆庫克、比莉哈樂黛、瑪麗亞凱莉、雷查爾斯、史提夫汪達、碧昂絲、奧提斯瑞汀與艾爾格林。目前正紅的歌手上榜的還有愛黛兒、女神卡卡、亞瑟小子、威肯等。

席琳狄翁在著名音樂雜誌公布的「史上兩百位最佳歌手」名單上不見蹤影。（路透資料照片...
席琳狄翁在著名音樂雜誌公布的「史上兩百位最佳歌手」名單上不見蹤影。（路透資料照片）
惠妮休斯頓在著名音樂雜誌公布的「史上兩百位最佳歌手」排名第2。（路透資料照片）
惠妮休斯頓在著名音樂雜誌公布的「史上兩百位最佳歌手」排名第2。（路透資料照片）
泰勒絲都在「史上兩百位最佳歌手」名單上佔有一席之地。（路透資料照片）
泰勒絲都在「史上兩百位最佳歌手」名單上佔有一席之地。（路透資料照片）
瑪麗亞凱莉在著名音樂雜誌公布的「史上兩百位最佳歌手」拿下第5名。（路透資料照片）
瑪麗亞凱莉在著名音樂雜誌公布的「史上兩百位最佳歌手」拿下第5名。（路透資料照片）

碧昂絲 庫克 葛萊美

上一則

好萊塢多是非 「工作狂」湯姆克魯斯萌生去意？

延伸閱讀

無聲辭職、節約#hashtag…抖音「秀」2022經濟趨勢

無聲辭職、節約#hashtag…抖音「秀」2022經濟趨勢
席琳狄翁患罕病後首發文 紀念鐵達尼主題曲永恆經典

席琳狄翁患罕病後首發文 紀念鐵達尼主題曲永恆經典
楊宗緯悄返台躲疫2年 聖誕夜救火席琳狄翁賭城開唱

楊宗緯悄返台躲疫2年 聖誕夜救火席琳狄翁賭城開唱
席琳狄翁自曝罹「僵硬人症候群」罕病 全球巡演取消

席琳狄翁自曝罹「僵硬人症候群」罕病 全球巡演取消

熱門新聞

鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
葛曉潔闖蕩好萊塢10年。(取材自Instagram)

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

2022-12-28 08:59
梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
中國當地疫情嚴峻，讓黃安相當感慨。（取材自微博）

黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

2022-12-29 00:26

超人氣

更多 >
梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機
加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你