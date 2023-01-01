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盧廣仲扮社畜 一展崩潰演技 狠砸辦公室

中央社台北31日電
藝人盧廣仲在職場喜劇片「他馬克老闆」大展瘋狂演技，詮釋一個人加班到崩潰的社畜，抓狂狠砸辦公室。（華映娛樂提供）
藝人盧廣仲在職場喜劇片「他馬克老闆」大展瘋狂演技，詮釋一個人加班到崩潰的社畜，抓狂狠砸辦公室。（華映娛樂提供）

盧廣仲睽違5年再和導演瞿友寧合作職場喜劇片「他馬克老闆」，一展社畜崩潰演技，被滿桌的工作逼到瘋狂、狠砸辦公室，也讓盧廣仲過癮大呼：「難得有機會可以砸碎電腦螢幕」。

「他馬克老闆」改編自知名網路漫畫「我是馬克」，在2022最後一天劇組公布首支預告，畫面閃出許多上班族對今年的感受，從選舉、疫情升息、通膨，再再影響大家追求小確幸日子的日常生活，吶喊「加班永遠沒盡頭，就是薪水不會漲」的厭世心情。

在預告中盧廣仲也大展瘋狂演技，他扮演的「馬克」一個人加班到崩潰，抓狂狠砸辦公室，將劇組花費千萬新台幣打造的「茫您」廣告公司辦公室搞得一團亂，不但用白漆亂噴牆壁，還狂砸電腦，對鏡頭耍狠，提出上班族內心深處的大哉問：「工作到底是為了什麼？」

盧廣仲透過劇組分享，要狂砸千萬打造的辦公室心情喜憂參半，「難得可以砸碎很貴的電腦，但又覺得萬一沒有砸好，工作人員要幫忙收拾再來一次，會不好意思。」因此他特別努力將電腦螢幕丟出一條拋物線，好讓演出一次過關。

盧廣仲透露，平時也經常面臨情緒大爆炸，甚至會伴隨著胃食道逆流，但他已練就出一套解決之道，「這時候多吃高麗菜真的蠻有用的。」至於如何鮮活演出爆炸情緒，他笑言只要想像把所有工作都累積到月底才完成，就能體現一種被工作壓到喘不過氣的感受。

預告片尾，扮演死神的黃宣在公車上大罵馬路三寶不會開車，嚇得盧廣仲一臉緊張，相當有趣吸睛，完全不見初次演戲的生澀。自認是帶點脾氣的優良駕駛，黃宣笑言：「罵人只要夠上火，被罵的人夠白目，不管當眾或私下都可以罵得很過癮，甚至不介意罵第2次」，演起來相當得心應手。

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