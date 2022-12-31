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日劇男神綾野剛結婚小13歲中性女模…7年前就爆緋聞

噓！星聞 即時報導
綾野剛出道以來憑清新姿態走紅。（取材自Instagram）
綾野剛出道以來憑清新姿態走紅。（取材自Instagram）

新年元旦日本就有不少喜訊，除了Netflix熱門劇「今際之國」女主角土屋太鳳和片寄涼太結婚懷孕喜訊外，演技派男神綾野剛也與小13歲的女模佐久間由衣，也在官方網站宣告結婚喜訊。

綾野剛與佐久間由衣元旦拋出結婚喜訊，綾野剛深情吐露愛意，認定女方是他生命中不可替代的存在，是純真的她讓兩人能走到這一步。他說，未來兩人會作為一同前進的伴侶，以及相互砥礪的演員，繼續奮鬥努力，不負大家的期待而繼續拚命生活。

佐久間由衣則表示，目前已經跟綾野剛入籍了，看著男方坦率地面對工作，尊敬與想支持他的心情油然而生。她說，對自己而言，綾野剛就像是內心的路標般的存在，而能跟他共同前進，對自己而言是打從心底的幸福。

佐久間由衣1995年3月10日出生於神奈川縣，2013年以模特兒出道。（取材自I...
佐久間由衣1995年3月10日出生於神奈川縣，2013年以模特兒出道。（取材自Instagram）

據日媒報導指出，綾野剛和佐久間由衣相差13歲，2016年時就爆出過緋聞，不過當時雙方都否認交往，只認是朋友，如今兩人真的從朋友成為夫妻。報導說，綾野剛2022年就向女方求婚成功，之後也去拜訪女方家獲得長輩的同意。

綾野剛與佐久間由衣目前已先登記結婚，但尚未同居，女方沒有懷孕，有關婚禮的細節也都還沒確定。

佐久間由衣1995年3月10日出生於神奈川縣。2013年在時尚雜誌「ViVi」的獨家模特公開海選中，從4158名參賽者中脫穎而出獲得大獎。2014年，佐久間出演電影「狼人遊戲Beast Side」開始了演員生涯。身高172公分、身材挺拔的她留著一頭短髮，曾以中性姿態主演講述少女間同性戀情的電視劇「Transit Girls」。

而綾野剛出道以來憑清新姿態走紅，禁欲形象深植人心，不過他2022年7月被爆料私下玩很大，被挖出曾和未成年偶像發生關係的黑歷史；他還被指和女模約炮，得知女方生理期後來直接趕她回家，讓女方淚灑街頭，形象大傷。

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