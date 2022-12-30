英國葛萊美跨界電音霸主首訪台開唱 品嚐鹹酥雞誇好吃

英國葛萊美跨界電音天團「Clean Bandit」創團14年，首度來台開唱。圖／尼賀創意提供

唱紅「Rather Be」、「Rockabye」等多首破億神曲夯遍全球的英國葛萊美 跨界電音天團「Clean Bandit」，創團14年首次來台，29日全員到齊在台舉辦2022 Clean Bandit『清潔的盜賊』台灣首場演唱會，一開場即帶來耳熟能詳的破億觀看次數歌曲「Solo」展開序幕，並多次念出「台灣」和現場歌迷互動，High翻現場逾千名台灣粉絲。

隨後Clean Bandit帶來許多耳熟能詳的經典金曲，包含Youtube破億神曲「Symphony」、「Rockabye」、「I Miss You」、「Tik Tok」每每前奏一下便引來粉絲熱烈尖叫聲，現場更宛如大型KTV，與團員一起齊唱這些勁歌金曲，歡聲雷動的聲響和跳動將現場的溫度拉到最高。而Clean bandit整場演出以歌曲串聯的方式一路飆唱，充分展現歌手和樂手的體力及默契，一個多小時的演出令歌迷意猶未盡。

Clean Bandit最後演唱「Show Me Love」以及8年前讓他們一鳴驚人的「Rather Be」為演唱會再掀高潮，為演唱會畫下完美句點。Clean Bandit也開心的和台下觀眾們一同拍照，並在會後表示：「這是我們第一次來到台灣，我們很愛大家，很興奮可以來到這邊演出，謝謝大家來聽我們的音樂。」並期待能有機會再次來台演出，為喜愛他們的歌迷們帶來更多不同的表演。

從倫敦飛來的Clean Bandit此次首訪台灣共停留3天2夜，成團14年首次來台灣演出的團員們表示非常榮幸台表演，更興奮地說到：「我們從來沒來過台灣，是第一次離家這麼遠的演出，得知有很多歌迷喜歡我們的歌，覺得很奇妙！」Grace Chatto更代表團員們跟台灣樂迷的支持傳達感謝之意：「我們第一次來台灣，真的很愛大家，很興奮、很榮幸能在這裡演出，謝謝所有來聽我們音樂的粉絲。」

耳聞台灣小吃非常有名的他們更嘗試了「鹹酥雞」，團員Grace Chatto更分享了來台吃鹽酥雞的感受，「很好吃、很香，感覺像是有點肉桂的味道！」被問到會不會想跟台灣哪個藝人合作？Clean Bandut透露過魚丁糸的龔鈺祺（阿龔），並稱讚他的中提琴拉的很好，如果未來有機會，希望能與阿龔合作。