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「鋒迴路轉」超紅 觀眾敲碗續集夢幻卡司 大家都要他

記者蘇詠智／即時報導
安德魯加菲被相當多網友點名加入「鋒迴路轉」第3集。（歐新社資料照片）
安德魯加菲被相當多網友點名加入「鋒迴路轉」第3集。（歐新社資料照片）

丹尼爾克雷格主演的偵探喜劇「鋒迴路轉：抽絲剝繭」，雖然沒有像首集一樣先在戲院上映，而是直接在Netflix獨家上架，卻於聖誕假期締造出色的收視佳績，包括台灣等多個國家都登上電影類的冠軍，連帶讓首集的點閱也跟著翻紅，Netflix同時也取得第3集的發行權，導演雷恩強生固然還沒有開始物色主要的演員，網友們已經迫不及待提供心目中的夢幻名單，包括楊紫瓊、伊卓斯艾巴、珍妮佛庫里姬等都被點名，甚至有人敲碗哈里遜福特等重量級資深巨星，其中最多人提到的就是前「蜘蛛人」安德魯加菲。

儘管曾經是票房失利、才主演兩集就被電影公司強行逼退、再重啟的蜘蛛人，安德魯自從去年在「蜘蛛人：無家日」回歸助陣後人氣回升，又以「倒數時刻」登上金球獎影帝寶座，演技同樣受到肯定。「鋒迴路轉」系列兩集都有演過漫威英雄的男星在片中擔任案情重要關係人，安德魯被許多影迷期待加入第3集的行列，當然也不會太令人意外。

而今年因「媽的多重宇宙」在美享受到賣座出色甜美果實、也強勢進軍奧斯卡獎的楊紫瓊，已經加入漫威群星的行列，也在「阿凡達」之後的續集會軋上一角，甚至還加入了肯尼斯布萊納要執導的第3部克莉絲蒂小說改編偵探片，幾乎大片系列都少不了她，所以也被認為是很適合加入「鋒迴路轉」第3集的人選。

在HBO懸疑、煽情黑色喜劇影集「白蓮花大飯店」出奇搶眼的珍妮佛庫里姬，早就是觀眾熟悉的喜劇老面孔，絕對很搭「鋒迴路轉」系列的諧趣諷刺風格，此外「夢想之地」與「陰屍路」韓裔男星史蒂芬元、「后裔棄兵」精靈系美人安雅泰勒喬伊，也有網友認為是「鋒迴路轉」新續篇很值得考慮的主角人選。

史蒂芬元也是網友心目中「鋒迴路轉」第3集值得考慮的主角人選之一。（歐新社資料照片...
史蒂芬元也是網友心目中「鋒迴路轉」第3集值得考慮的主角人選之一。（歐新社資料照片）
珍妮佛庫里姬的搞笑演出極搶眼，網友覺得正是「鋒迴路轉」第3集需要的人選。（路透資...
珍妮佛庫里姬的搞笑演出極搶眼，網友覺得正是「鋒迴路轉」第3集需要的人選。（路透資料照片）
安雅泰勒喬伊氣質特殊，獲得網友力挺加入「鋒迴路轉」第3集。（路透資料照片）
安雅泰勒喬伊氣質特殊，獲得網友力挺加入「鋒迴路轉」第3集。（路透資料照片）
楊紫瓊在歐美影壇正當紅，網友認為很適合加入「鋒迴路轉」第3集。（路透資料照片）
楊紫瓊在歐美影壇正當紅，網友認為很適合加入「鋒迴路轉」第3集。（路透資料照片）

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