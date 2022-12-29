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「藝起發光」爭議延燒....友人爆：教會阻止小甜甜提告家暴

記者林怡秀／即時報導
小甜甜（左）和老公婚姻面臨考驗。圖／摘自臉書
小甜甜（左）和老公婚姻面臨考驗。圖／摘自臉書

小甜甜（張可昀）離開「藝起發光」教會，和力挺教會的老公婚姻面臨考驗，昨更傳出兩人發生肢體衝突，而小甜甜閨密宋小姐忍無可忍，在臉書發文怒揭小甜甜一肩擔起家用，老公還理所當然說「妳有義務養我，因為我是妳老公」，在夫妻發生肢體衝突時，教會還阻止小甜甜提告，理由竟是老公年紀還小還只是個孩子，令人傻眼。

宋姓友人表示，從小甜甜坐月子以來，小甜甜老公只顧打電動不顧老婆，連孩子爆哭討奶都不急，「我都佩服這樣的人產後沒有得產後憂鬱症了，報導還說她有憂鬱症，讓我覺得更可笑了…。」

她也說，心疼小甜甜「一個媽媽努力付房貸、付車貸、賺奶粉錢、就連全職保姆的養育費，她都是一個人辛辛苦苦的擔著！」而有時候一個月只有新台幣幾千塊收入的孩子爸爸，還跟小甜甜伸手借錢，並大言不慚的說「妳有義務養我啊，因為我是妳老公。」教會也覺得沒什麼，認為老公就是一家之主，就讓他擁有一個月得到五六千元的水餃大亨發財夢。

宋姓閨蜜也隔空質疑宋逸民指小甜甜「正值糾紛與官司」，但事實是在肢體衝突發生後，教會阻止小甜甜提告，「她可是一手護著家人，還要一手保護著自己，她所有經歷到的這些，從事件發生到現在，她有自己出來提過一字一句嗎？ 你們找自己的教友出來爆料的真的是事實嗎？」

而師母陳維齡卻還質問小甜甜為什麼要告自己老公，理由竟是「他年紀還小啊！還是個孩子啊值得被原諒！」並稱肢體衝突才發生過一次，但她認為這太可笑，因為這樣的肢體衝突以後一定會再繼續發生，何況小甜甜還有家人要保護。

宋姓閨密怒嗆「我只想說，每個人都厲害，誰不想當個神棍啊，神棍一堆盲目追隨者又可以賺錢發大財，今天這些信徒不信你了，他們一樣回去找別人信，因為這些腦波弱的教徒永遠不會清醒」，她也呼籲教會出面說實話，並向小甜甜道歉，「雖然道歉早就已經沒有用了！！！」

小甜甜宋姓閨蜜在臉書發文力挺小甜甜。圖／摘自臉書
小甜甜宋姓閨蜜在臉書發文力挺小甜甜。圖／摘自臉書
小甜甜宋姓閨蜜在臉書發文力挺小甜甜。圖／摘自臉書
小甜甜宋姓閨蜜在臉書發文力挺小甜甜。圖／摘自臉書
小甜甜宋姓閨蜜在臉書發文力挺小甜甜。圖／摘自臉書
小甜甜宋姓閨蜜在臉書發文力挺小甜甜。圖／摘自臉書

憂鬱症 宋逸民 臉書

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