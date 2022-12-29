玉木宏戲裡戲外都是好丈夫 自曝最難忘聖誕禮物

如今已經育有一子，玉木宏坦言更注重過節的儀式感。圖／采昌國際多媒體提供

「交響情人夢」資深帥氣男星玉木宏，日前出席其他宣傳活動時，恰巧碰上聖誕節 時期，現實生活也是父親的他透露：「自己有了小孩以後，『過節』的儀式感相當重要！」

玉木宏在「邪惡的孩子」飾演女主角「花」的父親「漥司朗」一角，是位個性溫厚、精通催眠術的精神科醫生。戲外的他也是個貨真價實的好父親，尤其他跟女星木南晴夏婚後產下一子，對聖誕節這件事特別有感觸。

42歲的他表示，以前其實對聖誕節沒什麼特別感覺，但自從有了小孩，心中突然覺得家裡很需要過節的儀式感，像今年萬聖節 結束後，11月初就在家中立起聖誕樹，只為了希望可以放久一點。

至於印象深刻的聖誕禮物，玉木宏透露小學五年級時，曾獲得迷你四驅車的軌道組，雖然當時曾想：「為什麼不是車，而是送軌道」，但這份禮物還是令他難忘。

對於演出「邪惡的孩子」的感想，玉木宏表示剛看完劇本時，竟然對這部冷調、恐怖又帶有奇幻色彩的故事深感共鳴，他說：「我飾演的角色是一個深愛著家人的醫生，即使作品中的設定不太可能發生在現實生活中，但卻有著『真的要發生也不奇怪』的寫實驚悚感。」