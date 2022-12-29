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楊冪創辦公司驚爆欠債1436萬美元 債主秀出她簽名證據

記者陳慧貞／即時報導
楊冪是中國流量女王。圖／摘自微博
楊冪是中國流量女王。圖／摘自微博

中國女星楊冪向來有「流量女王」封號，不僅出道以來話題不斷，帶貨能力超強，戲劇作品也是票房保證，但近日她卻被爆出與2名經紀人共同創立的經紀公司「嘉行傳媒」，遭網友貼出證據指控該公司欠債1億（人民幣，下同，約1436萬美元），且借款合約簽署人有楊冪的名字，引發網友議論。

一名網友名「天青色大魔羯」29日在微博爆料，指控嘉行傳媒2017年向自己的公司借款9000萬人民幣，「貴我雙方達成委貸以及股權收購協定。按貴方要求，我方先行以借款形式借款個人，貴方應同時進行等額的轉讓股權質押，並在之後向我方轉讓該質押股權，轉讓完成後借款抵消股轉款。」爆料者指在2017年11月17日便將9000萬人民幣匯入嘉行傳媒指定帳戶，卻遲至今日「嘉行傳媒」仍未進行股權質押，「也未轉讓股權，且拒絕返還借款！」指控「嘉行傳媒」欠下9000萬欠款和1870萬元人民幣利息，共欠債超過1億人民幣。

爆料者「天青色大魔羯」更出示多張合約、明細為證，指雙方達成委貸股轉協定後僅3個月，「嘉行」便自降估值，「由65億降為45億，遠低於我方收購估值，這其中是否存在欺詐行為？」，認為女星楊冪做為公司創始人之一，在股權轉讓協議上簽字，也有可能成為欠債責任人，即使離開嘉行傳媒也需共同面臨債務問題。

此番消息一出，引發網友熱議，紛紛留言：「來吃瓜了，楊冪攤上一個億的欠帳」、「楊冪攤上大事了」，不過也有網友認為以楊冪走紅程度，「哪裡慘了？她是連帶責任人呀，分紅有她，還債也有她啊，她也不缺錢」、「楊冪應該不怕還不上這一億吧？紅了這麼多年」。

網友爆料出示有楊冪簽名證據指控嘉行傳媒。圖／摘自微博
網友爆料出示有楊冪簽名證據指控嘉行傳媒。圖／摘自微博
網友爆料楊冪老東家欠債。圖／摘自微博
網友爆料楊冪老東家欠債。圖／摘自微博

楊冪 微博

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