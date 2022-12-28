「尚氣」劉思慕抵台 帶女友放閃驚見美而美 爽吃牛肉麵

劉思慕與女友Allison已經見過彼此父母。圖／摘自IG

劉思慕 因演出漫威電影「尚氣 與十環傳奇」紅遍全球，他日前宣布將在本月31日為P. LEAGUE+聯盟新北國王籃球隊開球，目前已經悄然抵台，並在IG貼出與女友、好友同遊台北的照片，不僅品嘗燒餅、牛肉麵，更透過IG的限時動態，將台北的街景特色傳到全世界。

劉思慕早先已在IG證實將來台開球，更開心向粉絲喊話「台北見」，如今他已在台北旅行，女友Alison Hsu也愛相隨，但有趣的是兩人沒有去知名的觀光 景點，而是選擇在小巷子內閒晃，照片更不時出現藥局、美而美等招牌，隨後也貼出一行人去吃牛肉麵的照片，不過有一張在路邊拍攝女友的照片，將女友拍得矮胖，讓網友笑稱「準備要被女友罵了」。