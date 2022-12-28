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「尚氣」劉思慕抵台 帶女友放閃驚見美而美 爽吃牛肉麵

記者陳建嘉／即時報導
劉思慕與女友Allison已經見過彼此父母。圖／摘自IG
劉思慕與女友Allison已經見過彼此父母。圖／摘自IG

劉思慕因演出漫威電影「尚氣與十環傳奇」紅遍全球，他日前宣布將在本月31日為P. LEAGUE+聯盟新北國王籃球隊開球，目前已經悄然抵台，並在IG貼出與女友、好友同遊台北的照片，不僅品嘗燒餅、牛肉麵，更透過IG的限時動態，將台北的街景特色傳到全世界。

劉思慕早先已在IG證實將來台開球，更開心向粉絲喊話「台北見」，如今他已在台北旅行，女友Alison Hsu也愛相隨，但有趣的是兩人沒有去知名的觀光景點，而是選擇在小巷子內閒晃，照片更不時出現藥局、美而美等招牌，隨後也貼出一行人去吃牛肉麵的照片，不過有一張在路邊拍攝女友的照片，將女友拍得矮胖，讓網友笑稱「準備要被女友罵了」。

因為演出「尚氣」成為好萊塢當紅明星，劉思慕接下來在瑪格蘿比、萊恩葛斯林主演的浪漫大片「芭比」同樣戲份吃重，未來星運看漲，他上個月才公開認愛女友Alison Hsu，並透露對方在一間唱片公司擔任行銷經理，兩人愛得濃情密意，劉思慕更證實先前慶祝聖誕佳節時，已帶女友見爸媽，「無論你是誰，無論你來自哪裡，見彼此的父母都是一件壓力很大的事」，此一番話不由得被外界猜測，兩人的結婚好事可能近了。

劉思慕將來台開球跨年，目前正在台北享受得來不易的閒暇時光。圖／新北國王隊提供
劉思慕將來台開球跨年，目前正在台北享受得來不易的閒暇時光。圖／新北國王隊提供
劉思慕拍下台北街頭，赫見美而美早餐店的招牌。圖／摘自IG
劉思慕拍下台北街頭，赫見美而美早餐店的招牌。圖／摘自IG
劉思慕主演漫威電影「尚氣與十環傳奇」紅遍全球。圖／迪士尼提供
劉思慕主演漫威電影「尚氣與十環傳奇」紅遍全球。圖／迪士尼提供
劉思慕來台品嘗牛肉麵，直呼好吃。圖／摘自IG
劉思慕來台品嘗牛肉麵，直呼好吃。圖／摘自IG
劉思慕在台北街頭以「直男視角」拍攝女友Allison Hsu。圖／摘自IG
劉思慕在台北街頭以「直男視角」拍攝女友Allison Hsu。圖／摘自IG

劉思慕 尚氣 觀光

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