湯姆漢克「超難搞」驚喜彩蛋 小兒子獻電影處女秀

湯姆漢克化身鄰居眼中憤世嫉俗的厭世大王。(圖:索尼影業提供)

兩屆奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）在新片「超難搞先生」(A Man Called Otto)化身鄰居眼中憤世嫉俗的厭世大王奧托，最新預告有一個讓人驚喜的彩蛋，湯姆漢克最小的兒子楚門漢克，將在電影 中飾演年輕版的奧托，首次在大銀幕上露面，這也是首次湯姆漢克與楚門漢克同台演出同一部電影。

對於在試鏡時尋找適合的人選，導演 馬克福斯特認為楚門漢克簡直就是湯姆漢克26歲時的翻版，這個說服力與相似度是其他演員或特效做不到的，而且他的表現讓大家心服口服。作為資深戲精老爸，湯姆漢克對於兒子的選擇表示樂觀其成：「楚門在我們家一直都不是以演員為目標，他其實是想成為一位攝影師。對於這次的演出，我們談了很多，我跟他說：『就算你也是姓漢克，你還是得達到表演的最高標準。』其實很多人沒有辦法做好這個工作，但是我必須說，楚門的表現真的非常出色。」