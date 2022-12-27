「藝起發光」變教會 首任理事長黃國倫：不得不離開

寇乃馨（右）、黃國倫（左）夫妻。（取材自臉書）

「藝起發光」教會近來爭議不斷，看在曾是成員之一的黃國倫和寇乃馨眼裡十分心痛，黃國倫受訪表示，其實「藝起發光」創始時是個協會，並非教會，兩者有極大差別。他坦言，這兩年看到新聞上稱「藝起發光」是教會讓他十分詫異，不知道何時「藝起發光」竟成了教會。

黃國倫是「藝起發光」首任理事長，他回憶當時「藝起發光」的起源是2010年佳音教會邀集了不同教會的基督徒，在國父紀念館舉辦了「愛在四月天」演唱會，參與其中的藝人們深受感動，於是動念想要一起來做些事情，最初有黃國倫和寇乃馨、彭文正和李晶玉、宋逸民 和陳維齡、宋達民和洪百榕、劉畊宏和王婉霏，以及何戎夫妻、李明依及紀寶如等人，「簡單說，本來『愛在四月天』是佳音教會辦的，後來就交棒給『藝起發光』，因為覺得藝人可以辦得更大，教會在背後支持就好。」

「藝起發光」在2012年正式成立，第一任理事長本來想請孫越擔任，但孫越以年事已高婉拒，後來便選出黃國倫當理事長，而「藝起發光」就是承辦「愛在四月天」演唱會的協會單位，只是2年後，黃國倫和寇乃馨卻離開了「藝起發光」，關於離開的原因，黃國倫說「我的理念是『藝起發光』能結合眾教會往社會去做公益，但另外一群人覺得應該只做教會佈道的事情，離開的過程有點難過，我們不得不離開，細節我就不說了。」

夫妻倆離開後，不再過問「藝起發光」的一切，「後來有天我在新聞上看到『藝起發光』變成教會，真的非常訝異，我覺得協會和教會是完全不同的屬性，教會是信仰的家，協會則是為了辦『愛在四月天』的事工聚在一起。」至於宋逸民夫妻是否真如爆料所說？黃國倫則不願評論，「我只是對這樣的風波覺得難過，好像藝人彼此間對立，我覺得人難免被誤解，但首先該做的是好好禱告、自我反省，自我反省永遠大過去批評對方。」身為基督徒，他表示不能用單一事件來污名化整個教會，也不能用單一事件來否定基督信仰，盼望這場風暴 能早日平息。