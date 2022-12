「尚氣」劉思慕驚喜赴台開球跨年：See you Taipei

劉思慕以「尚氣與十環傳奇」揚名全球。(圖:迪士尼提供)

電影「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男主角劉思慕 ,宣布赴台灣擔任籃球聯盟開球嘉賓,陪粉絲度過跨年夜,劉思慕開心在Instagram寫下「台北見See you Taipei」並標註新北國王隊 。

台籃「P. LEAGUE+」聯盟新北國王籃球隊邀請超劉思慕開球,消息發布後,劉思幕本人也特地留言:「See you there!!」,並特地轉發台灣藝人陳建州的限時動態,讓網友瞬間討論炸鍋,「真的太扯」、「可以請他爸(梁朝偉)來嗎」、「太令人期待了」、「這個目前最大咖了吧,好扯」、「這次我真的服了」、「他之前有跟字母哥(NBA球星)鬥牛過欸」。

劉思慕現年33歲,11年前開始進入好萊塢演戲,並以情境喜劇「金家便利店」聞名,他體能極佳,不只是一名演員,同時也身兼製片、編劇等幕後工作人員,因為被漫威欽點演出全新英雄「尚氣」一砲而紅,而他熱愛籃球,也曾與林書豪一起打球。