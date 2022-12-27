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「尚氣」劉思慕驚喜赴台開球跨年：See you Taipei

娛樂新聞組／即時報導
劉思慕以「尚氣與十環傳奇」揚名全球。（圖：迪士尼提供）
劉思慕以「尚氣與十環傳奇」揚名全球。（圖：迪士尼提供）

電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男主角劉思慕，宣布赴台灣擔任籃球聯盟開球嘉賓，陪粉絲度過跨年夜，劉思慕開心在Instagram寫下「台北見See you Taipei」並標註新北國王隊

台籃「P. LEAGUE+」聯盟新北國王籃球隊邀請超劉思慕開球，消息發布後，劉思幕本人也特地留言：「See you there!!」，並特地轉發台灣藝人陳建州的限時動態，讓網友瞬間討論炸鍋，「真的太扯」、「可以請他爸（梁朝偉）來嗎」、「太令人期待了」、「這個目前最大咖了吧，好扯」、「這次我真的服了」、「他之前有跟字母哥（NBA球星）鬥牛過欸」。

劉思慕現年33歲，11年前開始進入好萊塢演戲，並以情境喜劇「金家便利店」聞名，他體能極佳，不只是一名演員，同時也身兼製片、編劇等幕後工作人員，因為被漫威欽點演出全新英雄「尚氣」一砲而紅，而他熱愛籃球，也曾與林書豪一起打球。

由於劉思慕先前才與在Interscope唱片公司擔任數位行銷經理的新歡女友Allison Hsu度過聖誕節，屆時是否會帶女友一起赴台也讓人好奇。

劉思慕曬出與新歡女友的合照。(取材自Instagram)
劉思慕曬出與新歡女友的合照。(取材自Instagram)
劉思慕熱愛籃球。(取材自Instagram)
劉思慕熱愛籃球。(取材自Instagram)

劉思慕 尚氣 國王隊

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