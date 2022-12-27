香港玉女始祖回歸大銀幕 導演感動喊「是我偶像」

「正義迴廊」除了控辯雙方的交手，為兩位凶嫌辯護的律師間亦有攻防，全案重點就在麥沛東（前左2）飾演的第二被告是否有罪。圖／甲上提供

港片「正義迴廊」在香港 上映後憑藉強勁口碑，票房已突破新台幣1.5億元，堪稱「年度票房最強黑馬」。不同於一般法庭片重點放在控辯雙方攻防，「正義迴廊」片中陪審團的激烈辯論也是劇情亮點，剛巧可給台灣明年（2023）元旦就要上路的「國民法官」新制做為參考。其中葉蘊儀的參演更讓觀眾驚喜。

電影 中9人陪審團故事線因此相當重要，邀來風靡80、90年代的香港「玉女 始祖」葉蘊儀驚喜加盟。久未露面的葉蘊儀當年在節目中一句「我今年洗腳水（19歲）」紅遍大街小巷，在台灣、日本、韓國等地掀起一陣風潮，這次也因「正義迴廊」再次回歸大銀幕，扮演一位退休教師兼家庭主婦，盡力恪守陪審團的義務和職責，代表著一般普羅大眾對司法的想像與詰問。

葉蘊儀曾於9年前客串青春歌舞電影「狂舞派」飾演顏卓靈的母親，相隔多年回歸，原因是被好的劇本題材與監製翁子光誠意打動回到幕前，片中她還有一段長長的獨白，讓她有充足機會展現演技、過足戲癮，導演何爵天說：「她是我童年的偶像，拍這部片我想找自己喜歡的演員或好久沒有拍戲的演員。」相信透過電影，讓觀眾們都能看見她的另一面貌。

「正義迴廊」改編自2013年轟動全港的「逆子弒親案」，主嫌因不滿父母偏心，加上在外國讀書時遭霸凌，對父母產生怨恨，遂在朋友租屋處將父母殺害並肢解，事後還假惺惺在媒體前發出尋親的訊息，意圖瞞騙世人；而這件案子轟動之處除了凶殘弒親肢解外，其友人究竟是不是殺人共犯也成為法庭攻防的重點，最終兩度審判，陪審團都做出了同樣的判決。