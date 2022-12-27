年度娛樂圈情變焦點 他們的愛恨情仇成了公眾關注八卦

哈利史泰爾斯捲入八卦風暴，卻還是有很多女性對他有意思。（路透資料照片）

2022年即將結束，歐美紅星在一整年間免不了鬧出些八卦，為觀眾增加不少話題，其中李奧納多狄卡皮歐分手25歲的卡蜜兒莫隆尼、他的名模舊愛吉賽兒邦臣和美式足球 超級紅星湯姆布萊迪結束13年的婚姻、偶像天團「1世代」最人氣成員哈利 史泰爾斯捲入不倫戀等最為受到矚目。

儘管已年近半百，李奧納多狄卡皮歐對觀眾的吸引力不減，所到之處都有年輕嫩模想主動投懷送抱、贏得他的青睞，因此他還能夠繼續維持「25歲以上的女子不要」的擇偶條件。他上一任女友卡蜜兒莫隆尼剛巧在他轟動全球的代表作「鐵達尼號」上映前半年出生，當初兩人在一起已被戲稱是「父女戀」，今年「鐵達尼號」和卡蜜兒一起歡度25歲，李奧納多獻上的禮物，就是跟卡蜜兒分手。

如此嚴格的「25歲」法則，自然受到來自各方的嘲諷，但李奧納多狄卡皮歐毫不在意，有傳為何女友一過25歲他就會果斷分手，是因他還沒有要走入家庭的打算，而她們年紀一到25歲就會開始逼婚，讓他不堪其擾。

在和卡蜜兒分手後，李奧納多一度與27歲的名模吉吉哈蒂德過從甚密，猛搞曖昧，外界詫異他竟然會把女友的年齡上限放寬到27歲，結果他們才一個多月就玩完，之後才被揭露本來彼此就沒很認真、只是玩玩而已，李奧納多接著改和演藝世家出身的維多莉亞拉瑪斯被拍到共進晚餐與跑趴，維多莉亞今年23歲，李奧納多這回被消遣為「死性不改」。

也曾在李奧納多身上投注寶貴的青春、後來徹底看破的全球最富有傳奇名模吉賽兒，原本與美式足球超級名將湯姆布萊迪的婚姻備受豔羨，外界視為「英雄美人」絕配，不料湯姆對於美式足球真的願意奉獻一輩子，吉賽兒卻無法忍受丈夫事事以比賽為第一優先、不在身邊更態度偏冷淡的日子。今年吉賽兒一度成功讓湯姆宣告退休 ，不料湯姆退休40天後火速復出，吉賽兒氣到離家，兩人的夫妻情果然回不去了，由於各自都有豐厚的身家，離婚成了各方矚目的大事，好在並沒有因為爭產鬧得更難看。

要數當今最夯少女殺手，不能漏了來自英國的哈利史泰爾斯，他的魅力不只能征服年輕女孩，連不少熟女都難以抵擋，包括用他主演「別擔心親愛的」導演奧莉薇亞懷德，奧莉薇亞片子拍完立刻宣布和一起生了小孩的「泰德拉索：錯棚教練趣事多」艾美獎視帝傑森蘇戴西斯分手，改與哈利交往，外界則認定奧莉薇亞還沒與傑森斷乾淨已和哈利搞在一起，這就是一樁不倫之戀。

哈利與奧莉薇亞的戀情沒有受到演藝圈太多的祝福，「別」片女主角佛蘿倫絲普伊更為此和奧莉薇亞鬧不和，連上片前的宣傳都不院參加，就算威尼斯影展該片受邀觀摩放映，她也只在紅毯與進入戲院內的環節現身、整個略過記者會，使「別」片還未上映已經雞飛狗跳。