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消費太魯閣事故 記者教友再揭宋逸民洗腦大家做假見證

記者林怡秀／即時報導
王瑞玲再爆宋逸民洗腦教友作假見證。圖／摘自臉書
王瑞玲再爆宋逸民洗腦教友作假見證。圖／摘自臉書

宋逸民的「藝起發光」教會風波越演越烈，資深醫藥記者王瑞玲今在臉書繼續爆料，去年4月花蓮太魯閣列車發生意外，當時教會成員剛好搭遊覽車到花蓮辦演唱會，沒想到宋逸民竟刻意洗腦大家本來要搭上這班列車，營造出和死神擦身而過的假象，很多藝人不知情而做了假見證，藉此蹭新聞熱度，讓王瑞玲忍無可忍，直接和宋逸民大吵。

王瑞玲說，身為媒體人，最不能接受的就是製造假新聞，去年的4月她搭了教會的遊覽車到花蓮參加「愛在四月天」演唱會，當時發生太魯閣列車的意外，遊覽車剛好經過事發地點，她於是拍下幾張照片發在臉書上，立刻引發媒體關注，宋逸民得知有媒體想報導，在車上立刻要所有人拍照上傳臉書，並告訴大家本來要搭這班列車，不知情的眾人以為是幸運躲開死神，還紛紛做了假見證，但其實教會一開始就是要搭遊覽車，根本沒有訂太魯閣列車。

王瑞玲質疑宋逸民為何要造假，宋逸民告訴她這樣才能吸引到更多人來看演唱會，他才能和其他牧者平起平坐，讓她當場傻眼，她對教會的問號也越來越多，最終還是選擇了離開。

➤➤➤「我們會那麼傻？」 藝人教友挺宋逸民「藝起發光」

以下為王瑞玲臉書全文：

我身為基督徒，我驕傲，但不會高調‼️

如同我身為記者，我不驕傲、不八卦，只會告訴民眾，什麼是事實的真相‼️

天父會撫慰每位基督徒的心靈，用喜樂變成良藥，醫治因憂愁受傷的身體‼️

因在高鐵上偶遇牧者夫妻，被邀請到以為是教會，卻不知道是掉落在他們的國度事業之中‼️

剛進去的開始，也是國度事業剛建立不久的時間，屬靈的家人們都是用最初的心，在那裡分享生活中的點點滴滴，直到……2021年花蓮太魯閣列車出軌事件發生，心中的問號越來越多‼️

我在那裡被「洗腦」超過快2年的時間，為什麼說是「洗腦」？因為有很多不合理的事情，從他們夫妻牧者的口中任何事情都會變成合理化，就像這位牧者會常把「這就是真理」成為口禪，常告誡我們，要順服、聽話，謹守口與舌，就可免除自己受災難，心中所有的疑問就會在這裡畫下句點‼️

記者最不能做的一件事，就是製造「假新聞」，污衊自己的專業和大眾對記者的公信力。

國度經紀事業，需要版面、關注，有沒有做事不重要 要的是照片和媒體的曝光度，花蓮太魯閣號事件就是其中之一‼️

演唱會下面需要觀眾 ，國度事業的舞台更是需要「觀眾」，而不是需要拯救主內弟兄姐妹的心靈，因為真的有靈魂業績壓力，每年的「愛在四月天」就是需要業績‼️

而每年的這個舞台，就是兄弟業績較勁的時刻來了‼️

2021年4月2日，前往花蓮演唱會的遊覽車，正經過事發地點，我主動拍了幾張照片放在FB上，立馬引來媒體的關注和連繫，當時T台記者在第一時間打給我問：「瑞玲姐，妳正經過現場嗎？可以連線跟觀眾說明一下現場的狀況嗎？」

在每年這麼重要時刻，又莫名其妙被指定做副總幹事時，當時所有的一舉一動，發言、照片，都要經過他們牧者夫妻，記者打來我也得立馬回報，結果我們全成為製造假新聞的幫凶之一‼️

在車上立馬通知全部的弟兄姐妹們，特別是有知名度的家人，要全部拍照上傳自己的FB或動態，為什麼大家都來得及拍？因為事故發生，兩線道變成一線道，車子管制讓大家有拍照的機會‼️

但在上傳之前，牧者竟告訴家人們，我們本來要坐這班車的「洗腦」資訊，導致家人們被事實蒙蔽，全部在不知情的情況下，變成國度事業的幫凶，在台上分享時坐「假見證」‼️

因為「假見證」這件事我和他爭吵，質問他為什麼要這樣做?

他說，這樣就有更多的人來看演唱會，會有更多人感動而得到呼召（就是進各地教會），他說這就是國度事業的功勞，好不容易可以和其他牧者平起平坐………………聽完後我整個傻眼‼️

事實是……

✔️國度事業根本就沒有訂那班出事的列車，從一開始就是要坐遊覽車去花蓮‼️

✔️很多屬靈家人在不知情的情況下，做假見證‼️

求神憐憫屬靈的家人們🙏🙏

✅️雖然聖經上說：舊事已過，都是新造的人了，都變成新的了。哥林多後書5:17

但是拜託

不要老拿著經文斷章取義，掩飾自己犯下的錯‼️

✅️麻煩

不是當事人或不曾在國度事業裡待過的人，隨便斷章取義，用自己的方式連結故事！

✅️聲明

本人也不會用宗教炒新聞，也不需要用宗教炒新聞，我不是狗仔組，我沒隱藏在那裏，我們一直是「委身」在教會裡，服事天父阿爸‼️

#我是愛吃又愛美的醫藥美食記者王瑞玲

#在人不能，在神凡事都能，阿們🙏🙏

#離開國度事業，才是真正認識神的開始😇

臉書 八卦 宋逸民

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