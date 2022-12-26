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根本沒在怕...梅根一個動作 肢體語言專家這樣分析

記者蘇詠智／即時報導
梅根常直視鏡頭，顯示內心無所畏懼，也顯得態度誠懇。（路透資料照片）
梅根常直視鏡頭，顯示內心無所畏懼，也顯得態度誠懇。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根，一舉一動都是外界關注的焦點，近期她和哈利在Netflix推出的紀錄片「哈利王子與梅根」更引爆高度爭議，不少英國的皇室專家針對她在節目裡對皇室的控訴予以冷嘲熱諷，肢體語言專家卻從她在鏡頭下的表現，分析出她內心真正的想法。

曾經是女演員的梅根，對於鏡頭毫不畏懼，且常常直視鏡頭，這在專家眼中，是顯示她根本無所畏懼，就像在跟人講話時直視對方的眼睛一樣，營造出自己真誠、坦率且沒有恐懼或保留，能讓梅根感到可以駕馭身旁的一切，較有安全感。大多數講話不敢看對方的人，也比較畏畏縮縮，缺乏自信，也讓人感覺不夠真誠。

在鏡頭下梅根很懂得展現自我，英國皇室其他的重要成員皆沒有她那麼純熟的功力，也難怪梅根的訪問總是效果十足，只是她也被皇室專家諷刺在紀錄片裡都在演戲，建議她不妨去報名奧斯卡最佳女主角的角逐，她的老公哈利可以進軍最佳男配角，「哈利王子與梅根」有如兩人表演的一場大秀，搶眼是夠搶眼，卻一點都不真實。

「哈利王子與梅根」締造Netflix最佳收視成績，哈利和梅根樂得享受成果，據傳Netflix也很希望他們能夠再做第2季，娛樂媒體則有人看好哈利和梅根第一砲打響後，乘勝追擊繼續推出自製影片，有朝一日得到奧斯卡青睞，進入小金人的殿堂。

梅根（左）與哈利紀錄片反應熱烈，被預言未來有機會進軍奧斯卡。（路透資料照片）
梅根（左）與哈利紀錄片反應熱烈，被預言未來有機會進軍奧斯卡。（路透資料照片）

梅根 哈利 英國

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