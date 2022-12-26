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「我們會那麼傻？」 藝人教友挺宋逸民「藝起發光」

記者林怡秀／即時報導
牧師宋逸民自認遭外界誤解，未料一篇聲明稿竟引發軒然大波。（本報資料照片）
牧師宋逸民自認遭外界誤解，未料一篇聲明稿竟引發軒然大波。（本報資料照片）

宋逸民帶領的「藝起發光」黑料接二連三，前教友紛紛跳出來自曝過去經歷，而「藝起發光」協會在沉默近2天後，剛在臉書發文寫下「出埃及記14:14，耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」下面不少藝人教友留言聲援，包括黃少谷、葉家妤、陳宇風、林道遠、白家綺、張文綺等人都力挺教會。

「藝起發光」被爆出要教友貸款奉獻、多次不到就會被踢出教會、蹭教友知名度等罪狀，而還在「藝起發光」的藝人教友也不忍了，黃少谷表示這幾天已來的新聞報導讓人錯愕，「如果這個我們熱愛的祭壇上，有那麼不公不義的事情，我們會那麼傻？會越來越多人跟隨宋逸民牧師和維齡師母嗎？也有人攜著原本就對教會的敵意，肆意攻擊亂槍掃射。看著包著惡意的糖果，我很不忍讓我的家人ㄧ直吞進去。現在看著巨輪下沉的人們，你們放心，我們不會稱了你們的意！」

陳宇風也挺身捍衛教會：「在我所有認知教會的奉獻從來沒有強迫性，（藝起發光）更沒有例外 ，最近的新聞真是讓我感到意外，神 要我們愛與包容，但傷害教會的事是不容許的！逸民牧師維齡師母，他們幾乎是用他們的生命在愛教會所有的弟兄姐妹們，求神掌權，分別為聖。」葉家妤附和表示，其實十一奉獻是各教會基督徒都會做的事，「而我也一直都是憑自己的心意和能力樂意的奉獻，我也會持續用禱告來守望支持藝起發光的逸民牧師和維齡師母，求神掌權。」

吳皓昇則自嘲「我可能耳朵不好，眼睛更差！所以在教會一年從來沒有見過或者是聽聞新聞上面的任何指控！歡迎禮拜五跟我們一起聚會，你將會很清楚的知道牧師師母是如何關心我們，和我們是什麼樣的教會以及信奉的是什麼樣的神！不見不散！」力挺教會，看來這場風波短時間內還不會平息。

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