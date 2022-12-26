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宋仲基女友來頭不小 曾是青春玉女 和喬治柯隆尼拍廣告

記者蘇詠智／即時報導
「天空上三公尺」凱蒂路易絲山德斯演出身良好的女學生。圖／摘自FB
「天空上三公尺」凱蒂路易絲山德斯演出身良好的女學生。圖／摘自FB

韓國紅星宋仲基傳出在與宋慧喬離婚後，終於又有公開的新戀情，對象是英國女星凱蒂路易絲山德斯，雖然網友僅形容她是「曾為性感女星」，且她現在也已淡出演藝圈，但身為英國與哥倫比亞混血，又在義大利長大的她，曾經主演過在義大利深受歡迎的偶像電影，還一度與喬治柯隆尼合拍廣告，導演更是瑪丹娜的前夫蓋瑞奇，倘若不是進軍英語片踢到鐵板，她有可能在義大利繼續走紅，甚至成為人氣大牌。

凱蒂路易絲山德斯（右）曾和喬治柯隆尼一起拍過廣告。圖／摘自YouTube
凱蒂路易絲山德斯（右）曾和喬治柯隆尼一起拍過廣告。圖／摘自YouTube

凱蒂路易絲山德斯的父親和母親分別是英國、哥倫比亞人，她從小因父親工作的關係，習慣在倫敦與羅馬之間來回，後來在羅馬念英國學校，讓她培養出多重語言能力。

她不到20歲，就被相中主演根據暢銷愛情小說「天空上三公尺」改編的電影，該片中她扮演受到良好教育的富家女，卻被叛逆的摩托車手吸引，兩人談了場瘋狂戀愛。

凱蒂路易絲山德斯（右）與里卡多史卡馬西奧因「天空上三公尺」成為義大利紅牌偶像。圖...
凱蒂路易絲山德斯（右）與里卡多史卡馬西奧因「天空上三公尺」成為義大利紅牌偶像。圖／摘自mymovies.it

由於原著在義大利造成熱銷，電影未映已先轟動，雖然票房未如預期石破天驚，卻深受年輕觀眾的喜愛，她和男主角里卡多史卡馬西奧成為紅牌青春偶像，3年後又合作了小說續集「愛是如此孩子氣」改編的電影，成為當年義大利最賣座的影片之一，彼此的聲勢又更上層樓，連喬治柯隆尼拍攝咖啡機廣告，兩位女主角之一都找了凱蒂路易絲山德斯，她表示喬治和蓋瑞奇人都很親切、好相處，合作的感覺很好。

然而凱蒂雖能說流利的英語，在打進英語片的世界時可惜出師不利，第一部有顯著戲份的「處女地」，評價慘敗，票房也失利，接下來和連恩尼遜等一堆大牌合演的「情慾三重奏」也沒締造太熱烈迴響，她在歐洲的地位也逐漸滑落，4年前她演出了只發行DVD的「魔蠍大帝5：靈魂之書」和「凶宅勿近」，前者正好扮演片名所指的「靈魂之書」，戲份算是重要，造型則清涼到幾乎要露點，後者和里卡多史卡馬西奧多年後再合作，里卡多已是義大利影壇重量級大牌，彼此的地位不可同日而語，此後她就再沒有接拍任何新片。

凱蒂路易絲山德斯（中）在「魔蠍大帝5：靈魂之書」造型清涼到差點露點。圖／摘自Sy...
凱蒂路易絲山德斯（中）在「魔蠍大帝5：靈魂之書」造型清涼到差點露點。圖／摘自Syfy

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