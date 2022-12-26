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珍妮佛洛佩茲太愛管東管西 班艾佛列克友人為他擔憂

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克不時在社群網站上秀恩愛。圖／摘自IG
珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克不時在社群網站上秀恩愛。圖／摘自IG

今年度好萊塢最受關注的藝人八卦之一，就是班艾佛列克珍妮佛洛佩茲情牽20年後終於結為夫妻，然而婚禮奢華、搶眼，不代表婚姻就能美滿，尤其兩人都是高知名度紅星，都有自己的堅持，磨合的過程不一定會很開心，再加上珍妮佛洛佩茲一直被形容是「控制狂」，連班艾佛列克的交友都要干涉，很難不讓他心生反感。

根據「國家詢問報」，珍妮佛洛佩茲對於班艾佛列克的不安全感，在兩人婚後與日俱增，已經嚴厲到有點走火入魔，擔心美式足球名將湯姆布萊迪與妻子吉賽兒邦臣離婚，會對班艾佛列克造成不良影響，禁止班與湯姆混在一起，也不能交朋友，若是兩人業務上有往來，需要在她的監督與管理之下，簡直把班當成沒有自主能力的小孩。

珍妮佛對於班的一群朋友，並不是太能接受，其中喬治柯隆尼更是她過去拍「戰略高手」時結下梁子的死對頭，如果班真的要顧及她的想法，在好萊塢很難有朋友可以交。與班交情最要好的麥特戴蒙，固然家庭生活平順、沒有婚變也沒搞外遇，珍妮佛據傳還是不滿意，很討厭班和他太常相處在一起，影響到夫妻之間共有的時光。

珍妮佛對班的交友圈意見一大堆，讓班的友人擔心他被妻子吃得死死，沒辦法隨心所欲，淪為珍妮佛的寵物，事事要以讓珍妮佛開心為第一優先，活脫脫就是現實生活版本的「控制」。然而各方不看好這段婚姻，班珍在耶誕期間開派對，還是都笑容滿面，看似興致高昂，只不知道是真的滿心喜悅，還是強顏歡笑？

珍妮佛洛佩茲在耶誕照片中看來頗為開心。圖／摘自IG
珍妮佛洛佩茲在耶誕照片中看來頗為開心。圖／摘自IG
湯姆布萊迪離婚鬧得滿城風雨，還被演藝圈大咖人妻禁止與其夫有密切的往來。（路透資料...
湯姆布萊迪離婚鬧得滿城風雨，還被演藝圈大咖人妻禁止與其夫有密切的往來。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻受到各方矚目。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻受到各方矚目。（路透資料照片）

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 好萊塢

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