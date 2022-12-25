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宋逸民教會前教友爆內幕 遭牧師大罵、逼和家人斷聯

記者林怡秀／即時報導
牧師宋逸民。（本報資料照片）
牧師宋逸民。（本報資料照片）

小甜甜(張可昀)退出宋逸民的「藝起發光」教會，情節越演越烈，曾是該教會教友的醫藥名嘴王瑞玲也站出來分享親身經歷，她表示該教會並不是真的教會，「他們是要靠你的知名度，打出他自己國度事業的知名度和演藝事業！」另外想加入教會，必須要有知名度，每周的奉獻則變成贊助教會豪華裝潢，直言只有離開那裡，才能真正得到神的恩典。

王瑞玲昨天深夜在臉書發長文，爆料加入該教會的遊戲規則，表示要有知名度才能加入，「若你是素人進得來，那是因為你的朋友或家人有知名度，你才進得來，若以上你都沒有，還進得來他們的國度事業，那是因為你有被使喚、隨時可以被召喚為他們全家人服務，又沒有怨言的人，才進得來！」而有知名度的教友會被規定發文時間和內容，及必須tag「國度事業」，否則文章就會被下架。

王瑞玲（左）和徐小可都曾是「藝起發光」的教友。圖／摘自臉書
王瑞玲（左）和徐小可都曾是「藝起發光」的教友。圖／摘自臉書

王瑞玲也提到每周奉獻10分之一的收入，本以為都是服事神該做的事，「每周聚會他們會以『成功哲學』的奉獻來洗腦，其實不是為了屬靈的家人有個安置身心靈的地方，反而全變成國度事業豪華裝潢的建設，和不要眾人忘記他們存在的宣傳費！」等到她收到「勞務報酬單」，才驚覺「我們都以為在神服事，其實是在服務人！」

她說教友還曾被牧者夫妻破口大罵，並在眾人面前挑撥屬靈家人間的感情，孩子被無預警退出群組，只因和「理念不合」的弟兄走太近，做母親的也得被迫退出，還不准和離開的家人聯絡，否則就會被趕出去。對於小甜甜的經歷，王瑞玲表示自己會站出來保護曾有過相同經歷的弟兄姊妹，不讓「國度事業」來操控媒體及他們。

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