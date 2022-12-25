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裘莉鐵了心霸占小孩、布萊德彼特度過寂寞聖誕？

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特事業、愛情都如意，唯獨佳節少了子女陪伴。（歐新社資料照片）
布萊德彼特事業、愛情都如意，唯獨佳節少了子女陪伴。（歐新社資料照片）

今年布萊德彼特重回大銀幕，不管客串的「失落謎城」或主演的「子彈列車」票房都不差，也有新女友伊妮絲迪拉蒙，堪稱事業與愛情都得意，然而他在聖誕假期，雖期望能夠跟孩子們重聚，卻似乎沒有可能了。

據娛樂媒體報導，布萊德彼特先前希望能夠透過聖誕假期，與小孩再度花時間相處，化解他們對他的不滿，不料安琪莉娜裘莉鐵了心要跟他作戰到底，根本不讓他有機會再和他們相聚，另方面，也從來沒停止對他們的「洗腦」，讓他們對布萊德彼特這個父親的厭惡感不減。

在布裘的離婚大戰中，裘莉被娛樂媒體描繪成「黑魔女」的角色，不只打死不願意和布萊德彼特共享監護權，還刻意不讓孩子與父親相處，直到被法官下令要配合才肯就範，最近又千方百計，要重炒小布疑似在私人飛機上對她動粗的老話題，稱他不只對自己使用暴力、還曾經對他們的小孩也動手，儘管FBI當年調查後已經以證據不足撤案，裘莉還是想要藉此破壞小布的形象，達成對自己最有利的結果。

不過布萊德彼特有了新的愛情滋潤，亦被點名為今年度最賺錢的男星之一，資產比忙著砸大錢請律師、出狠招的裘莉多出一倍多，既有錢又有新戀情，雖然闔家團圓無望，也不至於太淒涼。

安琪莉娜裘莉仍不放棄要摧毀昔日伴侶，狠招出不停。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉仍不放棄要摧毀昔日伴侶，狠招出不停。（路透資料照片）

布萊德彼特 裘莉 小布

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