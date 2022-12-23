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「阿凡達：水之道」驚天秘密揭曉 內容太多被迫拆兩集

記者蘇詠智／即時報導
「阿凡達：水之道」原先的情節素材太豐富，已被拆成兩部片，下一集將呈現其他精彩內容。圖／摘自imdb
「阿凡達：水之道」原先的情節素材太豐富，已被拆成兩部片，下一集將呈現其他精彩內容。圖／摘自imdb

正在全球各地熱烈上映的「阿凡達：水之道」，票房賣座數字累積之迅速，讓各方大為嘆服。兩位編劇瑞克賈法、亞曼達席佛也首度揭露參與這部世紀大片的創作過程，表示一手打造「潘朵拉星」這個全新世界的詹姆斯卡麥隆，丟給他們太多的素材，到最後一部片根本塞不下，只好拆成兩部電影，因而下一集的不少內容，原本都是「水之道」裡就要呈現給觀眾。

夫妻檔編劇組瑞克與亞曼達，回想當初被找去參與「阿凡達：水之道」是在9年前，那時連漫威的「復仇者聯盟」片集都只出了第一集而已，幾位編劇一同碰面、提出討論，光是這樣的過程就長達半年，瑞克自嘲：「我們好像在參加研習營，可以在潘朵拉星的各種文化上都拿到碩士學位了。」

詹姆斯卡麥隆有相當完整的潘朵拉星各種部族、文化、神話傳說等資訊，編劇們在腦力激盪之前要熟讀，據稱這樣的資料多達800頁，鉅細靡遺。接著進入發想過程，則很快辦公室裡就到處掛著白板，寫得密密麻麻，甚至一面寫不完，連背面都寫滿他們對於劇情的點子，詹姆斯也會不時提供意見，最後瑞克與亞曼達因為素材過多，只能把續集再拆成兩部電影，有不少伏筆要到下一集才會正式開展。

「水之道」情節中，男女主角傑克和娜蒂莉的一堆子女各有不同性格，也有自己的故事線，未來在續篇都會是主要的內容，雖然每一部續集被設定成各自情節可以獨立、有頭有尾，卻會有彼此相連結的部分，與「星際大戰」或「魔戒」有所不同。

「阿凡達：水之道」全台票房8天破兩億。圖／摘自imdb
「阿凡達：水之道」全台票房8天破兩億。圖／摘自imdb
瑞克賈法與亞曼達席佛是「阿凡達：水之道」的編劇。（歐新社資料照片）
瑞克賈法與亞曼達席佛是「阿凡達：水之道」的編劇。（歐新社資料照片）

電影 復仇者聯盟 漫威

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