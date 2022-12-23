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「鐵達尼號」上映兩年才出生 李奧納多愛上23歲嫩妹？

記者蘇詠智／即時報導
23歲的維多莉亞拉瑪斯出身自演藝家庭。圖／摘自IG
23歲的維多莉亞拉瑪斯出身自演藝家庭。圖／摘自IG

以往堅持「女友不超過25歲」的李奧納多狄卡皮歐，前陣子和27歲名模吉吉哈蒂德打得火熱，外界詫異竟然讓他把對女友的年齡上限放寬了兩年，哪知近日他被拍到與23歲、演藝世家出身的維多莉亞拉瑪斯餐敘還同車離去，各方感嘆他終究是喜愛嫩妹，「紐約郵報」的PageSix卻報導，他和維多莉亞並沒有在約會。

維多莉亞拉瑪斯是個事業正在起步的模特兒／演員，今年才23歲，等於是李奧納多的名作「鐵達尼號」上映兩年後才誕生。她的祖父費南多拉瑪斯曾是好萊塢影片中的「拉丁情人」，父親羅倫佐拉瑪斯除了在「火爆浪子」擔任過小配角，主要以晨間肥皂劇和B級動作片的演出為主，時常展現自己跆拳道黑帶三段的真功夫，維多莉亞算是家族中第3代的藝人，拍過一些短片。她和李奧納多被拍到在日落大道上的高級餐廳共進晚餐，卻各自分別離開，接著她上了李奧納多的車子，外界自然懷疑他們可能交往中。

但PageSix稱維多莉亞在餐廳裡並沒有坐在李奧納多的旁邊，他們是與一大群的朋友一起享用晚餐，而她後來上了李奧納多的車，車子裡也有一堆別人。維多莉亞今年才23歲，符合以往李奧納多選擇女友的條件，然而彼此若真的擦出愛的火花，維多莉亞也只能擁有他兩年，或許會讓她保持一些理智，不會太感情用事。

曾是好萊塢影片中「拉丁情人」的費南多拉瑪斯，孫女兒被傳是巨星影帝的新緋聞女友。圖...
曾是好萊塢影片中「拉丁情人」的費南多拉瑪斯，孫女兒被傳是巨星影帝的新緋聞女友。圖／摘自IG
李奧納多狄卡皮歐又被傳與年輕嫩妹約會。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐又被傳與年輕嫩妹約會。（路透資料照片）

好萊塢 跆拳道

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