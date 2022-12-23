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五月天寒風中開唱不忍了 才唱4首「阿信開口就嗆聲」

記者梅衍儂／即時報導
五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」23日起開唱，8場共吸引20萬人。圖／相信音樂提供
五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」23日起開唱，8場共吸引20萬人。圖／相信音樂提供

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」今（23）在桃園國際棒球場啟航舉辦第一場，開場一口氣帶來「2012」、「叫我第一名」、「愛情萬歲」、「香水」，難得在4首歌後就開始Talk Show，阿信首先吐槽台下：「今天是第一次來看的請舉手，蠻多的耶！你們以前幹嘛不來？」怪獸聽了嚇一跳，忙問：「一開始就要這樣？」阿信不急不徐說：「我是真的有疑問。」怪獸說：「喔，是真的疑問，不是質疑？」團員笑說：「還以為才唱4首歌就要就要嗆聲！」

阿信高喊：「晚安，我們是五月天，歡迎大家來到…講出這句話真的超乎想像，歡迎大家回到諾亞方舟！」石頭表示：「今天天氣有點冷，但我們這艘船上沒有暖氣，不好意思，麻煩大家把自己的溫度調高一點，好不好？讓台上的五月天過一個溫暖晚上。」

瑪莎笑說：「一定很多人覺得奇怪，為什麼才幾首歌我們就開始講話了，其實麻煩的事情是今天的歌很多，後面沒地方講話，所以接下來唱完歌就直接說再見了。」怪獸吐槽：「說再見也是講話耶！」

怪獸感性說：「桃園朋友大家晚安，好久不見了，有多久呢？大概有10年這麼久，沒有想到諾亞方舟會穿越時空來到現在，看來大家都是來懷舊的，現在是諾亞方舟2022，五月天除了舊的也會有新的，除了緬懷過去，希望大家也可以獲得新的勇氣繼續走下去。」

冠佑透露這次決定要復刻諾亞方舟時，他拿出10年前的影片來看，「看完就深深嘆了一口氣，哇，那時候體力真好。」他表示五月天也需要復刻10年前的體力，「今晚五月天會用盡全力！」

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