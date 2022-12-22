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楊宗緯悄返台躲疫2年 聖誕夜救火席琳狄翁賭城開唱

記者王郁惠／即時報導
楊宗緯疫情期間雖推出不少電視電影主題曲，卻已許久沒公開演出了。圖／同學娛樂提供
楊宗緯疫情期間雖推出不少電視電影主題曲，卻已許久沒公開演出了。圖／同學娛樂提供

楊宗緯近年工作重心都在中國，在台灣幾近銷聲匿跡，近期終於有了新消息，時隔4年受Las Vegas雲頂集團邀請，將在12月24日於美國世界級豪華劇院舉辦「唯愛宗緯」聖誕音樂會，而該檔期原是西洋天后席琳狄翁，但因她生病無法如期開唱，也讓楊宗緯成為第一位登上該舞台的亞洲歌手，他表示：「覺得特別榮幸！」

疫情期間，楊宗緯陸續發行多首電視劇主題曲，卻一直沒有機會公開演唱，這次的音樂會可說是他後疫情時代的個人音樂旅程起點，他放話歌單保證讓粉絲滿意，如電視電影主題曲包括「涼涼」、「人間劇場」、「背光」等，還有他在網路點閱破千萬的「洋蔥」、「紅塵來去一場夢」等，還將挑戰快節奏電音，要讓粉絲聽好聽滿！但也坦言：「心裡是緊張的，畢竟距離在台上演唱也有一段時間了。」

據悉，楊宗緯過去疫情三年，第一年在中國完成新歌錄音工作，後期大多在台灣休息，平常就在家裡追劇、看小說，並持續健身、養成運動的好習慣，疫情趨緩後，他曾去日本、美國旅遊各待了1個月，生活可說非常愜意！這次賭城開唱陪粉絲慶聖誕，面對台灣和中國粉絲敲碗表示想聽，他也表示：「期待明年會有新的音樂作品跟歌迷們見面。」而談起新年願望，愛運動的楊宗緯表示：「參加一場全馬的馬拉松。」

楊宗緯救火席琳狄翁，成登賭城世界級豪華劇院開唱的第一位華人歌手。圖／同學娛樂提供
楊宗緯救火席琳狄翁，成登賭城世界級豪華劇院開唱的第一位華人歌手。圖／同學娛樂提供
楊宗緯長期在中國發展，疫情期間悄悄返台休息。圖／同學娛樂提供
楊宗緯長期在中國發展，疫情期間悄悄返台休息。圖／同學娛樂提供

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