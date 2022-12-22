楊宗緯悄返台躲疫2年 聖誕夜救火席琳狄翁賭城開唱

楊宗緯疫情期間雖推出不少電視電影主題曲，卻已許久沒公開演出了。圖／同學娛樂提供

楊宗緯近年工作重心都在中國，在台灣幾近銷聲匿跡，近期終於有了新消息，時隔4年受Las Vegas雲頂集團邀請，將在12月24日於美國世界級豪華劇院舉辦「唯愛宗緯」聖誕音樂會，而該檔期原是西洋天后席琳狄翁，但因她生病無法如期開唱，也讓楊宗緯成為第一位登上該舞台的亞洲歌手，他表示：「覺得特別榮幸！」

疫情 期間，楊宗緯陸續發行多首電視劇主題曲，卻一直沒有機會公開演唱，這次的音樂會可說是他後疫情時代的個人音樂旅程起點，他放話歌單保證讓粉絲滿意，如電視電影 主題曲包括「涼涼」、「人間劇場」、「背光」等，還有他在網路點閱破千萬的「洋蔥」、「紅塵來去一場夢」等，還將挑戰快節奏電音，要讓粉絲聽好聽滿！但也坦言：「心裡是緊張的，畢竟距離在台上演唱也有一段時間了。」