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温昇豪當年試鏡F4被刷下 因身高不到「這個數字」

記者陳慧貞／即時報導
温昇豪（左起）、柴智屏、洪慧芳、召集人楊志光廣徵原創故事。圖／七十六號原子提供
温昇豪（左起）、柴智屏、洪慧芳、召集人楊志光廣徵原創故事。圖／七十六號原子提供

演員温昇豪、洪慧芳、製作人柴智屏22日出席「2023亞洲說 國際原創故事徵集大賽」活動，號召各路英雄好漢投入劇本創作，3人共同擔任評審，但過去從未合作過，温昇豪曾參加「流星花園」F4徵選，卻因身高不到180公分被刷下，錯失和製作人柴智屏合作機緣，提起這段，柴智屏忙說：「快了！之後一定會合作到」。

温昇豪透露，當年幾乎10個男模中就有9個都曾去參加徵選「流星花園」，但幾乎都未入選，他曾去試鏡，卻因身高只有178公分，未過180公分門檻，因此被刷下名單，沒想到錯失成為「F4」後，從此再無和柴智屏合作的機會，柴智屏現場聽了，笑讚他個性優雅、紳士，在F4中很適合演出吳建豪扮演的「西門」角色。

來自新加坡的演員洪慧芳，曾以電影「花路阿朱媽」角逐金馬獎最佳女主角，非科班出身的她，40年的演員生涯，看過各式各樣作品，大讚因看到「我們與惡的距離」而認識温昇豪，疫情期間和老公一起追劇，「沒想到一開追就不可自拔，一路看到隔天凌晨」，提到是否有合作機會，61歲洪慧芳摟著小17歲的温昇豪，笑稱：「我們像不像母子？」温昇豪則稱其實很想拍談戀愛戲，若能合作，「要有不同關係，像電影『熱帶雨』一樣，挑戰禁忌師生戀也行」。

温昇豪(左)、洪慧芳希望有機會合作拍戲。圖／七十六號原子提供
温昇豪(左)、洪慧芳希望有機會合作拍戲。圖／七十六號原子提供
「2023 亞洲說 國際原創故事徵集大賽 」舉辦宣傳記者會。圖／七十六號原子提供
「2023 亞洲說 國際原創故事徵集大賽 」舉辦宣傳記者會。圖／七十六號原子提供
演員評審洪慧芳。圖／七十六號原子提供
演員評審洪慧芳。圖／七十六號原子提供
温昇豪擔任評審。圖／七十六號原子提供
温昇豪擔任評審。圖／七十六號原子提供

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