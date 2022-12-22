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席琳狄翁患罕病後首發文 與「鐵達尼號」有關

記者陳建嘉／即時報導
席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」。圖／摘自IG
席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」。圖／摘自IG

54歲西洋天后席琳狄翁日前在Instagram發文，證實罹患罕見疾病，便是罹患發病率百萬分之一的「僵硬人症候群」，因為肌肉會變得硬化，所以目前被迫取消歐洲演唱行程，她雖已經休養，但近期Instagram發文，原來是她的團隊播放她唱經典名曲「我心永恆My Heart Will Go On」，並提到這首經典歌曲已經25年，但經典程度未減，依舊歷久彌新，不少歌迷也期許她早日康復。

席琳狄翁表示自己的健康狀況並不算太好，「有時我走路會很困難，不允許運用聲帶按照我習慣的方式唱歌，今天我很傷心告訴你們，這意味著我無法開始我的二月歐洲巡迴演唱」。

她說，自己每天都在和運動醫學治療師一起努力，以恢復力量和再次表演的能力，「但我不得不承認這是一場鬥爭，我所知道的就是唱歌。 這就是我一生所做的。 這是我最喜歡做的事情。」

她也對歌迷喊話：「我非常想念你們。我想念你們所有人——在舞台上，為你們表演。我在表演時總是付出 100%。但我的條件不允許我現在為你們表演。」

她說，此刻她別無選擇，只能專注於健康，「我希望我正在康復的道路上。這是我的重點，我正在盡我所能恢復，非常感謝你們在我的社群媒體上表達的愛和支持，這對我來說意義重大。」

最後她要大家照顧好自己，注意身體健康，「我非常愛你們，我真的希望能很快再見到你們，謝謝。」

席琳狄翁。圖／索尼音樂提供
席琳狄翁。圖／索尼音樂提供

社群媒體 醫學 肌肉

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