瑪麗亞凱莉唱紅26年聖誕名曲 每年不工作都穩賺250萬

瑪麗亞凱莉有「耶誕女王」之稱。(路透資料照片)

「聖誕女王」瑪麗亞凱莉1994年唱紅聖誕經典歌曲「All I Want For Christmas Is You」,幾乎每年只要到12月,就會重新衝上告示牌排行榜冠軍,版稅、銷量都屢創新高,「經濟學人」近期估算,這首歌每年收入上看250萬美金,即便瑪麗亞再也不接其他工作,照樣能靠這首歌賺到飽。

瑪麗亞凱莉日前也對這首夯曲發表感想,她曾強調自已最愛的節日就是聖誕,很榮幸能為聖誕節 唱歌,「我到現在還記得當年錄製歌曲的錄音室,小小的鋼琴鍵盤,真的很謝謝大家一直喜歡這首歌,從沒想過這首歌會成為我生命中重要的一部分」。其實瑪麗亞後來還有唱過不少聖誕歌曲,去年也與兩大音樂才子凱利德和柯克富蘭克森合作「Fall in Love at Christmas」,不過傳唱的經典程度始終不如「All I Want For Christmas Is You」。

身為「聖誕女王」,瑪麗亞日前獲邀為CBS電視台獻唱聖誕特別節目,不僅一口氣演唱多首金曲,更主動帶11歲女兒夢蘿上台合唱聖誕歌曲「Away in a Manger」,夢蘿雖因為首度登上大舞台,表現較為生澀,但歌聲依舊甜美,最終也為母親獻上一吻,瑪麗亞則感性表示「我人生中最棒的一天,就是生下我一對龍鳳胎摩洛哥、夢蘿的那一天,很開心我的女兒今天能與我一起上台」,除此之外,瑪麗亞還找來演員好友茱兒芭莉摩、歌手比利波特 助陣,準備滿滿的精采表演,為歌迷提前慶祝聖誕佳節。

影片來源:YouTube