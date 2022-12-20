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拖太久沒消息...「阿凡達」女星誤以為電影已賣垮

記者蘇詠智／即時報導
艾美、金球雙料視后伊蒂法柯（右）在「阿凡達：水之道」扮演女將軍。圖／摘自twitter
艾美、金球雙料視后伊蒂法柯（右）在「阿凡達：水之道」扮演女將軍。圖／摘自twitter

年底最受矚目的大片「阿凡達：水之道」在全球各地多個地區都勇奪票房冠軍，堪稱目前話題焦點，片中扮演女將軍的艾美、金球雙料視后伊蒂法柯，卻在電視訪問中說，她以為這部片早就已經上映了，而且大概賣座不好，所以無聲無息，然後自我解嘲：「恐怕我會因此再也接不到工作了。」

伊蒂法柯外型雖不美豔，演技實力卻深受獎項認可，「阿凡達」系列編導詹姆斯卡麥隆需要一位在片中戲分雖不多卻具有威嚴和存在感的女星來扮演地位崇高的霸氣將軍，馬上想到她，伊蒂亦欣然接受。

影片來源：YouTube 二十世紀影業

不過「阿凡達：水之道」製作過程曠日費時，她的戲分早在4年前已經拍完，之後她也忙別的戲，完全沒聽到該片的任何消息，所以有人問她關於「阿凡達：水之道」，她才會回答：「我猜應該上片了，賣座並不好，所以沒有聽到什麼消息，最近才有人告訴我，這部片要上映了，我才知道原來它還沒上片啊？糟了，我可能會因此沒有工作了。」

詹姆斯卡麥隆曾透露「阿凡達：水之道」從攝製到後製完成，總共花了5年，也難怪伊蒂法柯會因為遲遲等不到片子的消息，而產生誤會。而片子在美國放映後口碑極佳，效果升級的頭等映廳一票難求，被看好有機會循「鐵達尼號」與「阿凡達」首集模式，長賣到累積出驚人的數字。

伊蒂法柯坦言以為「阿凡達：水之道」已上映且賣座欠佳，卻不知道該片近日才正式推出，...
伊蒂法柯坦言以為「阿凡達：水之道」已上映且賣座欠佳，卻不知道該片近日才正式推出，且備受觀眾期待。（路透資料照片）

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