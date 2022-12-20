蔡依林恩師失聯23天後...自曝輕生被救、遭高利貸設局

張勝豐曾是眾多女歌手御用舞蹈老師。(本報資料照)

曾是蔡依林 、孫燕姿等天王天后的御用老師張勝豐，去年傳出疑罹患阿茲海默症 後，上月28日突然在臉書 寫下長文，透露自己「已經遍體鱗傷、無力招架」，說完後隨即關機失聯。相隔23天，20日他突然現「聲」，表示自己遭設局，稱是遇到前經紀公司董事長特助騙他借高利貸，金額超過300萬元(新台幣，下同，約9.8萬美元)。

有不明人士在張勝豐臉書上貼出他手持借據的照片，上面寫「感謝借貸，並遵守承諾」等字眼，還簽名蓋章。目前張勝豐對於借據照片一事暫未回應。對於失蹤23天一事，張勝豐透露這段日子他試圖輕生被救回，而張勝豐對於失蹤23天，表示：「我自殺未遂沒死成被救回。」並表示自己被人威脅，稱對方以高利貸借款從10萬、20萬一直不斷地增加，至今已借貸超過300萬，並要他拿著借據拍下照片，他表示：「我已經無法再負擔這麼高的利息，無法再繼續借貸之後，他居然開始想盡各種辦法，各種理由來污蔑我抹黑我。」