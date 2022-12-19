伊朗影后聲援艾米尼之死抗爭被捕 坎城影展譴責

伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂(圖)屢次對22歲庫德族女子艾米尼之死引發的舉國動盪示威浪潮表達支持，週末遭到拘留。美聯社

伊朗 影后塔蘭妮阿莉多絲蒂屢次對22歲庫德族女子艾米尼之死引發的舉國動盪示威浪潮表達支持，週末遭到拘留。坎城影展 主辦單位今天要求伊朗當局立即將她釋放。

法新社報導，坎城影展（Cannes Film Festival）在推特發文表示：「坎城影展表達對她的完全支持，與她替自由和女權發起的和平抗爭行動站在一起。」

The Iranian actress #TaranehAlidoosti was arrested Saturday 17 December as a result of her support for the movement for freedom in her country. The @Festival_Cannes strongly condemns this arrest and demands her immediate release. #FreeTaranehAlidoosti pic.twitter.com/39YHB6W1yH — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 2022年12月19日

伊朗官方媒體報導，38歲的塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）17日因「發布虛假扭曲內容並煽動混亂」而遭拘留。她曾多次在社群媒體 發文支持示威行動，包括移除她的頭巾，以及譴責當局處死抗爭者。

22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭到道德警察逮捕羈押後在9月16日死亡，自此抗議活動席捲伊朗，並演變成多年來最大規模的民間起義。

塔蘭妮阿莉多絲蒂數度在名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的電影作品中演出，包括「新居風暴」（The Salesman），該片贏得2017年美國奧斯卡金像獎最佳外語片。

她今年5月曾出席坎城影展宣傳新片「萊拉兄弟」（Leila's Brothers）。

坎城影展推文表示，對這次逮捕「表達強烈譴責，並要求立即將她釋放」。

塔蘭妮阿莉多絲蒂最近在社群媒體上發文是在12月8日；同日23歲的反政府抗議人士謝卡里（Mohsen Shekari）成為因示威活動而遭處決的第一人。

她在Instagram的最後發文指出：「你的沉默代表對壓迫行為和壓迫者的支持。每個目睹這場流血事件卻不採取行動的國際組織都是人類的恥辱。」目前塔蘭妮阿莉多絲蒂的Instagram頁面已顯示無法使用。