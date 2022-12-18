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榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

捕獲第一代美食師奶殺手陳鴻 男星驚呼：怎麼保養的

記者陳慧貞／即時報導
劉道玄瘋世足賽。圖／劉道玄提供
劉道玄瘋世足賽。圖／劉道玄提供

演員劉道玄18日出席宜蘭村卻國際溫泉酒店星空酒吧「2022世界盃冠軍賽決賽」活動，與前丹麥哥本哈根國家級足球隊選手，現任是太平國小足球隊教練的 Johnni Nielsen一同露天下看大螢幕賽事，不畏寒流大談足球經；擅長料理的劉道玄還大秀廚藝，搭配法國夏凡酒莊的無酒精香檳，迎接總冠軍出爐，現場更巧遇兒時男神偶像陳鴻，驚訝對方外表凍齡，竟與年輕時絲毫未變，大呼：「到底怎麼保養的？好神奇」。

劉道玄高中時期念餐飲科，見到「第一代美食暖男、師奶殺手」陳鴻，忙向前輩討教，透過經驗分享，才體會到料理奧妙之處，他說，當年看到孔劉主演的韓劇「咖啡王子1號店」，還努力研究過咖啡多年，夢想開成為咖啡店經營者，笑稱如果沒開成，有機會在戲劇中呈現也算圓夢。

回想學廚藝過程，劉道玄每天學習烘焙、中西餐、調酒、日式料理等，主廚老師要求每一步都是紮實功夫，對學生相當嚴格，幾乎每個步驟都能挑出毛病，他坦言：「有次一個果雕沒做好，就被老師體罰，拿水桶半蹲罰站，烘焙課做麵包，跟同學嬉鬧，拿麵粉互撒，也被罰掃廁所」。

劉道玄坦承高中時期的自己，調皮又愛搗蛋，曾有次在中餐教室，因開瓦斯爐時耍帥，結果一沒留意一開火就把瀏海燒掉，被同學笑了一個禮拜，諸如此類的烏龍糗事一籮筐，他也希望在未來，能將這些親身故事，成為戲劇中有趣題材。

劉道玄(左)巧遇兒時男神陳鴻。圖／劉道玄提供
劉道玄(左)巧遇兒時男神陳鴻。圖／劉道玄提供
陳鴻(左起)、劉道玄、足球教練Johnni Nielsen一起觀看世界盃足球賽。...
陳鴻(左起)、劉道玄、足球教練Johnni Nielsen一起觀看世界盃足球賽。圖／劉道玄提供

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