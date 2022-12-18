布蘭妮老爸放話：若無我監管 她可能無法活下來
曾經紅遍娛樂圈的「小甜甜」布蘭妮，因一連串公眾眼前的失控行為，遭到法庭判交由父親傑米代為監管她的生活，自此她長達13年無法自由動用自己的金錢，任何決定都需要向父親請示，甚至連想要再生小孩的自主權都沒有、體內被迫裝上避孕器，最後全球粉絲強力聲援讓她重獲自主，法庭才在13年後結束她父親的監管，她也更隨心所欲的抨擊家人在那段期間對她所做的一切。
有別於布蘭妮對任何事都不願壓抑心中的想法，傑米幾乎沒怎麼對外發聲，直到近日終於接受英國「周日郵報」的專訪，坦言自己當時若沒有監管布蘭妮，只怕她是不是還活著都不是很確定，暗示她當時有可能自我毀滅。
傑米很清楚自己的心聲絕對不會讓布蘭妮的粉絲認同：「不一定所有人都能同意我的話，但我認為監管是必要的。那是一段很糟糕的時期，我愛我的女兒，要是我沒有監管，誰知道她會不會還能活得好好的？我真的不知道。為了保護她、保護她的兩個兒子，監管是個很好的工具，如果沒監管，我不覺得她還能讓兩個兒子回到她身邊。」
訪談中傑米自稱是自己與布蘭妮的前夫凱文費德蘭合作照顧布蘭妮的兩個兒子，他和兩個外孫之間的感情都很好，現在也很想念他們。傑米強調，在那段監管的期間，並不是一切都是他自己主導，是他和一些合作夥伴討論得到的結果。布蘭妮與粉絲們都把矛頭指向他，布蘭妮更對他恨之入骨，父女之間的心結只怕很難化解。
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