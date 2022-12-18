布蘭妮老爸放話：若無我監管 她可能無法活下來

傑米自認對於女兒的監管有其必要，甚至是救了女兒一命。（路透資料照片）

曾經紅遍娛樂圈的「小甜甜」布蘭妮，因一連串公眾眼前的失控行為，遭到法庭判交由父親傑米代為監管她的生活，自此她長達13年無法自由動用自己的金錢，任何決定都需要向父親請示，甚至連想要再生小孩的自主權都沒有、體內被迫裝上避孕器，最後全球粉絲強力聲援讓她重獲自主，法庭才在13年後結束她父親的監管，她也更隨心所欲的抨擊家人在那段期間對她所做的一切。

有別於布蘭妮對任何事都不願壓抑心中的想法，傑米幾乎沒怎麼對外發聲，直到近日終於接受英國 「周日郵報」的專訪，坦言自己當時若沒有監管布蘭妮，只怕她是不是還活著都不是很確定，暗示她當時有可能自我毀滅。

傑米很清楚自己的心聲絕對不會讓布蘭妮的粉絲認同：「不一定所有人都能同意我的話，但我認為監管是必要的。那是一段很糟糕的時期，我愛我的女兒，要是我沒有監管，誰知道她會不會還能活得好好的？我真的不知道。為了保護她、保護她的兩個兒子，監管是個很好的工具，如果沒監管，我不覺得她還能讓兩個兒子回到她身邊。」