女星自比「迪冪孟扎」4女神 吳鎮宇爾冬升吐槽四不像

吳鎮宇(右)、爾冬陞對趙櫻子的自我介紹，毫不留情直接吐槽。圖／摘自微博

大陸女星趙櫻子外型具古典美，曾演過古裝劇「長安諾」、「倚天屠龍記」等作品，也曾參加「乘風破浪的姐姐」第三季話題不斷，她近日參加節目，更在眾多大咖前輩面前自比迪麗熱巴 、楊冪 、孟子義、古力娜扎4女神，連港星吳鎮宇、導演 爾冬陞都忍不住吐槽：「你不覺得是四不像的貶義嗎？」、「是損你的吧」，現場一陣尬爆。

趙櫻子參加演戲類綜藝「無限超越班」，以學員身份向吳鎮宇、爾冬陞、惠英紅等導師做自我介紹，開口便自稱是「『迪冪孟扎』趙櫻子」，並解釋是網友給自己的綽號，自認外貌足以和迪麗熱巴、楊冪、孟子義、古力娜扎媲美，還不忘稱讚4女神是娛樂圈的「顏值天花板」。

不過，趙櫻子此番自我感覺良好的言論，眼前幾位大咖前輩並不買帳，她話一說完，台前一陣靜默，吳鎮宇忍不住反問：「妳不覺得是個四不像的貶義嗎？」爾冬陞也酸：「是損妳的吧？」惠英紅接力狠嗆：「不覺得是在借別人的光嗎？」

趙櫻子過去曾在紅毯暈倒，節目中她拿當時的暈倒照製作成簡報圖，表示要當一個「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來的人」，更解釋因之前在寒冬中連續拍攝40小時，加上當天穿著細肩帶禮服，導致體力不支才會暈倒，但她此番費盡心思，卻讓所有導師都面露疑惑，就在她強調「真的摔倒」，吳鎮宇再補一槍：「為什麼摔得那麼假呢？」