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英國名嘴「希望梅根裸體遊街被潑糞」 被轟「過激」

記者蘇詠智／即時報導
英國部分人士對梅根充滿偏見，視之為破壞皇室的禍水。（路透資料照片）
英國部分人士對梅根充滿偏見，視之為破壞皇室的禍水。（路透資料照片）

Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」推出後，兩人和英國皇室的關係又陷入新的低點，連英國官員都受不了，疾呼該趕快剝奪他們的頭銜、把他們趕出皇室，但媒體推論不願意把衝突公開鬧大的國王查理，可能仍會邀叛逆的兒子與媳婦出席他的加冕大典，至於在節目裡被哈利公開批評的王儲威廉，據傳已經對弟弟死心，很難再重新接納他。

「泰晤士報」報導，哈利和梅根希望能夠在查理的加冕典禮之前，與皇室親戚們見個面，大家把話說開來，不要再互相猜忌。兩人對皇室諸多不滿，已經透過一連串的訪談或是紀錄片講了不少，偏偏皇室始終認為這些不是單純的抱怨，而是有意藉此破壞皇室高貴的形象，恐帶來君主制的危機，因此對他們的怨言視為極具殺傷力的手段，似乎很難跟他們平心靜氣的溝通。

據稱，查理畢竟已是英國的君主，並不需要特別擔心小兒子哈利又鬧出什麼大事，加上他不喜歡公開鬧不和，很多事情寧可隱忍；但還沒坐上國王之位的威廉就不同了，對於哈利的猜忌和憤怒更深，哈利與梅根別指望能夠跟威廉和平共處。

至於英國媒體，有不少力挺王室者公開對梅根和哈利冷嘲熱諷；但曾主持「頂級跑車秀」的資深主持人、名嘴傑瑞米克拉森就捅到馬蜂窩，他在自己的「太陽報」專欄中表示梅根洗腦哈利、控制他，讓他對梅根痛恨到無以復加，甚至超過對惡名昭彰女性連續殺人犯的反感，他會幻想著梅根像「冰與火之歌」的角色一樣裸體遊街，然後英國人民往她身上砸糞便，才得以洩恨，還稱：「跟我年紀差不多的人都是這麼想的。」

如此偏激的言論，立刻遭到演藝圈中人的反擊，有人用最難聽的字眼批評他，反嗆：「錯了，大家絕對不是跟你想的一樣。」稱他對梅根充滿惡意，用字遣詞卑鄙又可恥。他想要羞辱梅根，反而讓自己成為被撻伐的目標。

傑瑞米克拉森因自己的偏激言論受到各方砲轟。（歐新社資料照片）
傑瑞米克拉森因自己的偏激言論受到各方砲轟。（歐新社資料照片）
梅根（左）與哈利在Netflix紀錄片推出後，更成為爭議的焦點。（路透資料照片）
梅根（左）與哈利在Netflix紀錄片推出後，更成為爭議的焦點。（路透資料照片）

梅根 哈利 英國

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