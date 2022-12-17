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年度最差電影出爐 偶像王子淪「爛片之王」

記者蘇詠智／即時報導
柴克艾福隆（左）在「燃火的女孩」轉型演爸爸，片子卻被批為年度爛片。（取材自IMDb）
柴克艾福隆（左）在「燃火的女孩」轉型演爸爸，片子卻被批為年度爛片。（取材自IMDb）

2022即將進入尾聲，各大媒體也紛紛選出年度佳片與年度爛片，能夠打進前者榜單，自然讓幕前幕後人員臉上有光；卻有一些知名大牌的作品，不幸出現在後面一份名單上，讓粉絲建議他們：「趕快把經紀人換掉！」

綜合各家的名單，今年度最爛的影片之一，莫過於史蒂芬金（Stephen King）小說改編、柴克艾福隆（Zac Efron）轉型扮演12歲女生爸爸的驚悚片「燃火的女孩」（Firestarter ），被評為：「近40年前，這部片已經被改編成茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）主演的『勢如破竹』，那時評價就不怎樣。過了這麼多年，以為特效進步，加上舊版已經不出色，新版理當隨便輾壓舊版，結果是跟舊版差別不大，甚至連舊版的少數亮點都沒保留。」片子在美國也不叫座，柴克的轉型之路似乎不那麼順利。

昔日曾因「歌舞青春」（High School Musical）系列風靡全球少女的柴克艾福隆，由於年過30力求「轉大人」。但近年來他的表現不夠亮眼，出色作品極少，前幾年與巨石強森（Dwayne Johnson）合演的「海灘救護隊」（Baywatch）、和勞勃狄尼洛（Robert De Niro）合演的「阿公歐買尬」（Dirty Grandpa）都被認為是爛片，真的應該要好好考慮是否更換經紀團隊。

連恩尼遜的「黑光行動」也被歸為年度爛片。（取材自IMDb）
連恩尼遜的「黑光行動」也被歸為年度爛片。（取材自IMDb）

「最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson）的「黑光行動」（Blacklight），情節鬆散，沒有為他的動作形象開拓新方向，是評價與「燃火的女孩」差不多的年度爛片。

「魔比斯」是今年度最不叫好的漫畫改編大片之一。（取材自IMDb）
「魔比斯」是今年度最不叫好的漫畫改編大片之一。（取材自IMDb）

而根據漫威漫畫改編、出自「蜘蛛人」（Spider-Man）相關角色的「魔比斯」（Morbius），從原本頗受期待，到各地開出的票房都遠不如預期，證明片子成績不佳，觀眾的眼睛雪亮，成為今年最受到抨擊的漫畫大片之一。

巨石強森 小說 蜘蛛人

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