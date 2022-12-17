威爾史密斯慘了？傳湯姆克魯斯躲他 拒再有接觸

湯姆克魯斯（左）曾經為威爾史密斯配音的「鯊魚黑幫」首映站台。（路透資料照片）

威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡 頒獎典禮上的驚天掌摑，已經快要9個月，他曾經非常低調，表示在接受心理諮詢、調整自己的狀態，卻似乎還沒到各方可以完全原諒他，得以徹底復出的時機。他近日在Apple TV+推出的新片「自由路上」（Emancipation）本來充滿進軍奧斯卡的雄心，他也盡可能親自出席每一場特映，但近日公布金球獎、廣電影評人協會「評論家選擇」等大獎的入圍名單，這部片都不見蹤影，顯然他的醜聞影響至鉅，連好萊塢 自家同業都還沒有要接納他。

根據專門報導明星與名流八卦的Radar Online，過去與威爾互動不錯的湯姆克魯斯(Tom Cruise)，就是好萊塢業界深諳明哲保身之道的代表，自從威爾鬧出當眾掌摑克里斯洛克(Chris Rock)這件風波，湯姆克魯斯就和他保持距離，不管他曾經一再的聯絡，想請阿湯一起腦力激盪，看看彼此能否合作，阿湯都是不聞不問、不回應。

也不能怪阿湯現實，威爾這件事鬧得太大，他本來一直是各方預期的奧斯卡影帝呼聲最高人選，照說得獎該是眾望所歸，但他在領獎前的這一巴掌，讓他稍後上台得到的並非各方鼓掌，而有不少不贊同之聲，本來的高人氣更是跌至谷底，負面影響如此之大，阿湯當然要聰明點，別和威爾扯在一起，免得讓自己受到波及。

也有人替阿湯辯解，表示他自從常駐英國拍攝「不可能的任務：致命清算」上下部曲，就愛上當地的生活，對於回到好萊塢那種五光十色的日子有點厭倦，所以不是只和威爾史密斯疏遠，當然威爾史密斯是目前絕對不能碰的敏感人物。