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「阿凡達2」男主角自爆曾遺憾錯身007

記者陳建嘉／即時報導
山姆沃辛頓自爆在「阿凡達」之前曾參與007選角，但最後情況慘烈，他也沒有獲選。圖／迪士尼提供
山姆沃辛頓自爆在「阿凡達」之前曾參與007選角，但最後情況慘烈，他也沒有獲選。圖／迪士尼提供

全球影史賣座電影冠軍續作「阿凡達：水之道」先前還在評論家選擇協會電影獎獲得最佳影片及導演等6項大獎提名，多個外媒也給予滿分推薦。「紐約郵報」盛讚「只有詹姆斯柯麥隆才能打造出自從《阿凡達》後就沒再出現過的磅礡鉅作，令大銀幕重返榮耀！」「帝國」雜誌則誇「詹姆斯柯麥隆開創無人能及的海洋史詩宇宙，依然遙遙領先群雄！」

還有「Reelviews」：「賦予無庸置疑的現代『電影』定義！」「IndieWire」：「只要一張票的價格就能讓地球人重返果然不負13年眾望的潘朵拉！」「娛樂週刊」：「除了家人之間凝聚之愛的主題，更令人深感拒絕武力、保育地球的刻不容緩！」

評價、票房雙贏，不過男主角山姆沃辛頓近期接受美媒「綜藝報」訪問，透露多年前試鏡「007詹姆斯龐德」時並不順利，自虧根本沒氣質，「我可以扮演一個殺手，但我天生就不可能溫文儒雅，我根本不適合穿西裝，簡直不知道自己在演什麼」。

山姆在好萊塢屢屢碰壁，直到卡麥隆欽點演出「阿凡達」之後才星運大開，不過他性格低調，不適應爆紅，這13年鮮少演出娛樂大片，直到這次回歸「阿凡達：水之道」才調整好心情重新出發，「我希望帶給觀眾更精彩的表演，滿足觀眾，才是最重要的」。

「阿凡達：水之道」。圖／迪士尼提供
「阿凡達：水之道」。圖／迪士尼提供
「阿凡達：水之道」。圖／迪士尼提供
「阿凡達：水之道」。圖／迪士尼提供
山姆沃辛頓日前出席「阿凡達：水之道」首爾首映，親切與粉絲合影。圖／迪士尼提供
山姆沃辛頓日前出席「阿凡達：水之道」首爾首映，親切與粉絲合影。圖／迪士尼提供

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