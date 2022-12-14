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侯佩岑認賣掉豪宅 老公現職在幹嘛她不清楚

記者林怡秀／即時報導
侯佩岑出席寢具代言記者會。記者李政龍／攝影
侯佩岑出席寢具代言記者會。記者李政龍／攝影

侯佩岑出席寢具代言記者會，她表示自己非常重視睡眠，可惜枕邊人打呼非常大聲，讓她不堪其擾，她形容老公打呼聲到震耳欲聾的地步，「我的耳膜感覺快被震壞，所以我都戴抗噪耳機」，雖然睡眠被干擾，但她不會因此和老公吵架，因為知道老公也不願意，大兒子還很喜歡跟爸爸一起睡，還告訴她沒聽過爸爸的打呼聲，讓她半信半疑。

侯佩岑老公黃伯俊曾任職花旗環球證券，被問及老公目前在哪裡高就，她笑回「其實他換公司有好一陣子了，我也不清楚他在做什麼，就是在做他開心他在行的事。」是否還在金融圈？她說每次老公和金融圈的朋友聊天，自己都在放空，因為聽不太懂老公和朋友在聊什麼。去年傳出侯佩岑以1.85億的價格賣掉位於青田街的豪宅，她今證實已經搬家，新家由老公一手規劃，至於房子真的賣了1.85億？她沒正面回答，「媒體都好棒喔，到底都從哪聽來的？」

而今年她在澳洲逛街被網友偶遇，因為衣服太寬鬆，外界一度誤傳她懷了第三胎，她大笑說那件毛衣已經送人，更表明自己不可能會再生，因為兩個兒子已經8歲和5歲，「兩胎就夠了，我帶不動了，帶孩子很容易焦慮，只要兩個小朋友健健康康、平平安安長大就好。」至於今年討論度最高的「床墊之亂」，她說自己家睡的床墊很一般，也坦言私下有關心大S，但沒躺過那張傳說中的床墊，直呼「誰會去躺別人家的床墊啦！」

澳洲 大S 證券

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