「蜘蛛人：穿越新宇宙」預告首度曝光 強大反派來襲

「蜘蛛人：穿越新宇宙」將於2023年6月21日正式上映。圖／索尼提供

動畫片「蜘蛛人 ：新宇宙」的續集作品「蜘蛛人：穿越新宇宙」在今天釋出最新預告，在短短2分鐘內塞滿了無數的驚喜彩蛋。這次邁爾斯摩拉斯再度回歸炫麗的多元宇宙 ，除了與女蜘蛛人關史黛西再續前緣外，這位紐約布魯克林的全職社區英雄將與更多蜘蛛人夥伴組隊，面對危機四伏的挑戰，還有更強大的未知反派。

(影音來源：Sony Pictures Entertainment YouTube頻道)

在最新曝光的預告中，縱使仍然擔心邁爾斯的安危，他媽媽決定放手讓邁爾斯去探索這個世界，獲得更大的成就感，並且擔負更多的責任。第一集中與邁爾斯有眾多對手戲和曖昧關係的女蜘蛛人關史黛西，也再度穿越時空與他會合打擊犯罪，只不過這次兩人將獲得更多前所未見的幫手協助，包括預告片中出現的重機女蜘蛛人，還有擁有銳利指甲與刀刃的壯碩藍色蜘蛛人，片尾更可以看到一閃即過，出現在不同平行宇宙中的各種蜘蛛人。