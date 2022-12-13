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伊能靜回到台灣哭了...85歲母確診 籲資源留給需要的人

記者楊起鳳／即時報導
伊能靜回到台灣走在忠孝東路上都覺得很幸福。圖／摘自微博
伊能靜回到台灣走在忠孝東路上都覺得很幸福。圖／摘自微博

伊能靜上周回台灣，為了幫忙兒子小哈利的NFT展覽宣傳，也與住在台北的媽媽、姊姊碰面，她在微博感性談到：「在外面我永遠是照顧的那一方，但一回家我就是家裡的小女兒，被家人的愛包圍著。」

中國因為最近確診人數多，正在搶醫療用藥，她透露自己媽媽已經85歲了，之前3月也確診，姐姐的孫女也是一個兩歲一個五歲被感染，都是燒兩天，三天沒味覺，吃了退燒藥外就是休息，也要粉絲別擔心一定要多喝水，把資源讓給重症需要的人。

伊能靜要大家千萬別亂搞，別泡澡，不要亂吃藥，不要恐慌，把醫療資源優先給重症患者，依然要注意防護。多喝水多喝水多喝水，很重要所以強調很多次。

伊能靜回台灣後，吃了各式各樣的小吃：滷肉飯、排骨便當、甜不辣、面線、滷味、珍珠奶茶，她說「我哭！幸福！」走在久違的忠孝東路，忍不住都想唱起「忠孝東路走九遍」，她因為疫情已經將近三年多沒回台灣了。

這次見完媽媽和姐姐也要回上海抱女兒米粒了，她說女兒其實對哥哥有點吃醋，「會說為什麼帶哥哥，不帶我？」但另外一方面也是很崇拜哥哥的，有一次經過機場看見有人辦畫展，還說：「以後我的哥哥也要在這裡辦畫展。」她說跟女兒分開很捨不得，所以短時間內不會有復出拍戲的打算。

伊能靜透露，各方邀約一直都有，「暫時沒有看到我喜歡的劇本，到我這個年齡的女演員，要挑好的角色跟劇本是很困難的，目前沒有看到好的劇本，有讓我可以放下米粒的動力。」她也表示希望有更多時間能照顧好家人。

她還說，台灣有媽媽、紐約有兒子，上海有老秦和米粒，能四處都有人可期待，「請叫我小幸運！」

畫展 哈利 疫情

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