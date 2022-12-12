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金球獎提名公布 「伊尼舍林的女妖」囊括8項居冠

中央社洛杉磯12日綜合外電報導
愛爾蘭黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）囊括金球獎入圍8項提名居冠。美聯社
愛爾蘭黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）囊括金球獎入圍8項提名居冠。美聯社

第80屆金球獎入圍名單今天揭曉，由愛爾蘭黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）囊括8項提名居冠，而「阿湯哥」湯姆克魯斯與影帝提名失之交臂。

法新社報導，「伊尼舍林的女妖」是由迪士尼（Disney）旗下探照燈影業（Searchlight Pictures）製作，獲得8項金球獎提名，包括柯林法洛（Colin Farrell）入圍音樂喜劇類最佳男主角、馬丁麥多納（Martin McDonagh）入圍最佳導演，而該電影也獲得音樂或喜劇類最佳影片提名。

超現實科幻片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）獲得6項提名，關於好萊塢黃金時代的電影「巴比倫」（Babylon）及大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的「法貝爾曼」（The Fabelmans）則各獲5項提名。

布蘭登費雪（Brendan Fraser）因主演電影「鯨」（The Whale）獲得劇情類影片最佳男主角提名，本片描述一名病態肥胖男人的故事。但布蘭登費雪已表態他不會參加金球獎典禮。

布蘭登費雪曾指控，主辦金球獎的好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association）前主席柏克（Philip Berk）2003年在一場業界活動中性侵他。柏克否認指控，但他後來因為發言指稱「黑命關天」（Black Lives Matter）是一場「種族仇恨運動」而被開除會籍。

法新社指出，上屆金球獎因深陷醜聞遭A咖明星和製片公司抵制，如今將嘗試重建自身作為好萊塢重量級頒獎典禮的聲譽。

好萊塢外籍記者協會多年來備受爭議的「潛規則」於去年初曝光後，如今已加緊腳步展開改革行動。

各界原本普遍認為，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）因為主演「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）有望角逐本屆金球獎影帝寶座，但他未受評審青睞，沒有得到提名。

提名 金球獎 好萊塢

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