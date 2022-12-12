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與癌症搏鬥 坂本龍一「最後」音樂會線上播出

中央社東京12日綜合外電報導
坂本龍一在2014年診斷出罹患咽喉癌，經過數年治療後病情緩和；但到了去年1月，他又透露自己在2020年診斷出罹患直腸癌。（取材自臉書）
坂本龍一在2014年診斷出罹患咽喉癌，經過數年治療後病情緩和；但到了去年1月，他又透露自己在2020年診斷出罹患直腸癌。（取材自臉書）

正對抗第4期癌症的日本電影配樂大師坂本龍一，以預錄後在全球20多國線上播出方式舉行的可能生涯最後演奏會今天結束。這位電子音樂家曾以電影「末代皇帝」配樂榮獲奧斯卡獎

路透報導，現年70歲的坂本龍一本月在網路上發布訊息表示，之所以舉辦這樣非正統形式的演奏會，是因為身體狀況已不允許他表演完一場正規音樂會。

他說：「我的體力確實已經下滑，所以（要完成）一場大約一小時至90分鐘的正規演奏會非常困難。因此，我把曲子一一錄下，再編輯串連，讓表演能像正規演奏會那樣呈現，我認為這也（讓觀眾）能以正規方式欣賞。好好享受吧。」

坂本龍一在這場鋼琴獨奏會共演出13首曲目，包括電影「末代皇帝」（The Last Emperor）與「俘虜」（Merry Christmas Mr. Lawrence）的主題曲。他也有參與「俘虜」演出，其他主要演員包括英國知名搖滾音樂家大衛鮑伊（David Bowie）。

這場音樂會於日本時間11日正午開始在網路上播出，共4場，最後一場在今天清晨播放完畢。

坂本龍一年幼開始接觸鋼琴，大學時在東京藝術大學研讀民族音樂學，尤其對沖繩傳統音樂及印度與非洲的音樂傳統感興趣。他還崇拜法國古典樂作曲家德布西（Claude Debussy）。

坂本龍一後來專精於電子琴與電子音樂，並以電影配樂作曲享譽國際，尤其是日本導演大島渚作品「俘虜」及義大利導演貝托魯奇（Bernard Bertolucci）作品「末代皇帝」兩部電影的配樂，他並憑後者贏得奧斯卡金像獎最佳配樂獎。

坂本龍一在2014年診斷出罹患咽喉癌，經過數年治療後病情緩和；但到了去年1月，他又透露自己在2020年診斷出罹患直腸癌。

今年6月坂本龍一發表一篇散文，表示儘管經過數次手術，他體內癌細胞已擴散，目前處於癌症第4期。

他寫道：「我已經70歲了，還能再見到幾次月圓？但即使有這樣的想法，既然我還活著，我祈禱自己能夠繼續製作音樂直到生命最後時刻，正如我鍾愛的巴哈（Johann Sebastian Bach）與德布西。」

電影 日本 奧斯卡獎

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