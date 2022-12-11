繼續攻擊 英媒引述匿名王室人員說法批哈利、梅根撒謊

「哈利王子與梅根」引來英國媒體的強烈抨擊。(取材自Netflix )

Netflix紀錄片「哈利 王子與梅根 」推出後爭議不斷，最痛恨他們的英國八卦 刊物和王室人員們聯手出擊，稱片中兩人的一些說法並非事實，根本就在誤導觀眾。

早就和哈利、梅根摃上，也是兩人告上法庭的媒體集團旗下刊物的「每日郵報」，毫無意外繼續開攻，稱哈利在紀錄片裡抱怨狗仔緊迫盯人侵犯他的隱私、毀掉他的生活，其實他也曾經為了替友人的夜店行銷，故意出現在店外讓狗仔偷拍，顯然不一定都對這種事感到困擾。而且片中出現狗仔身穿黑衣、試圖偷拍的照片，和梅根的照片擺在一起，那張照其實是從圖庫買來、也不是在偷拍兩人的時候發生，片中卻沒說清楚那只是「示意圖」。

而梅根哀嘆在婚禮上本想邀請自己的外甥女當來賓，由於和同父異母的姊姊關係欠佳，王室人員建議她最好別請，她感到連婚事都要被王室干涉而讓步。「每日郵報」稱有不具名的王室人員反駁，說是她自己不想邀外甥女去婚禮，王室不僅不可能給她的婚禮細節下任何指示或要求，反而希望她多邀一些親戚出席，才不會只有她媽媽成為女方家人唯一代表，令人感覺很奇怪。

至於梅根說嫁進英國王室，一下子就要什麼規矩都會，偏偏又沒什麼人教，適應得很辛苦；「每日郵報」也稱，王室人員透露當然都已經設想妥當、該有的專家都準備好，是她自己只去找了其中兩位，也怪不了別人。

哈利、梅根和八卦媒體與王室，哪一方才是講實話？恐怕廣大的群眾不容易得知完整真相。