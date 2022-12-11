「蘭陵王」回歸腹黑鐵血帝王 馮紹峰索吻小12歲女星

馮紹峰(左)、彭小苒在「星河長明」中差點遇險，心疼之餘做出食指推女方的責罵狀。圖／LINE TV提供

馮紹峰主演古裝奇幻劇「星河長明」，該劇除了是他與10年前的「蘭陵王」班底再合作外，也是繼「知否知否應是綠肥紅瘦」，暌違4年再度接演的古裝偶像劇，44歲的他戲裡詮釋鐵血帝王，並與戲外小他12歲的彭小苒共譜又甜又虐的愛情，在最新劇情中，更出現他在煙花下對佳人索吻的曖昧戲碼。

「星河長明」改編自知名小說 ，首集以「和親」為開頭，鐵血帝王與陪嫁丫鬟攜手制服猛獸「雪狼王」，卻因雙方立場不同，從最初的劍拔弩張，到逐步走入彼此的內心；劇中，馮紹峰面對現實小12歲的彭小苒，開啟各種撒糖模式，「肉身擋地蟒」、「食指推額頭」還有「幫忙吹涼湯圓」，還趁著上街看花燈，在漫天璀璨煙花的浪漫氛圍催化下，情不自禁索吻，惹得彭小苒害羞逃走，將曖昧粉紅泡泡推到最高點。

回歸久違的古裝偶像劇，馮紹峰形容自己的角色「彧修明」是一個「霸道、強勢、腹黑、智慧」的君王，戲外的他則被劇組瘋狂誇獎，彭小苒讚馮紹峰「太自律」，對於業務、形象、健康的要求特別細緻，她說，原本以為馮紹峰很「嚴肅」，但接觸之後發現：「對我們這些演戲經驗跟他差很遠的演員，他都會細緻地幫我們調整，哪怕是搭戲，他都是特別負責任的人」。