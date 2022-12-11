我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／出招抗通膨 節日不失禮

卡達公主流亡獲英庇護 憂心因「這個身分」遭迫害

狠撕「歐陽娜娜男友」標籤 陳飛宇和她滾床畫面曝光

記者陳慧貞／即時報導
「點燃我，溫暖你」中，陳飛宇(左)露出上半身好身材，和張婧儀上演親床戲。圖／LINE TV提供
「點燃我，溫暖你」中，陳飛宇(左)露出上半身好身材，和張婧儀上演親床戲。圖／LINE TV提供

陳飛宇、張婧儀主演的甜寵中國戲劇「點燃我，溫暖你」，該劇近期完美收官後，討論熱度不減，劇中2人多場超甜熱吻戲，纏綿數10秒還捨不得分開，更上演親密床戲，最後結局光速領證結婚，圓滿落幕。

「點燃我，溫暖你」男主角陳飛宇為名導陳凱歌、知名女演員陳紅的兒子，星途發展向來備受高度關注，劇中他飾演程式天才「李峋」，孤傲高冷的學霸設定，一出場就碾壓所有頂尖學生及業界人士，但背後卻有著悲慘身世，和女友朱韻（張婧儀 飾）的感情路也令人揪心。

過去陳飛宇曾與歐陽娜娜因合作電影「秘果」傳出緋聞，一度還被冠上「歐陽娜娜男友」標籤，但隨著「點燃我，溫暖你」人氣飆漲，過去標籤早已煙消雲散。

劇中，陳飛宇、張婧儀遭人設局威脅，還惹出官司，若官司不和解，就會散播2人緋聞謠言，張婧儀最後選擇果斷自爆，而想保護她的陳飛宇在得知消息後，立刻衝到女方家，一進門就直接開吻，隨後才問：「為什麼這麼做？」張婧儀則講出名台詞：「我不想白白折騰這麼久，你不能低頭，我不允許。」陳飛宇深情回應：「怎麼會是白白折騰？把妳贏回來，不虧。」隨即又是一段深吻，並上演親密床戲，後續更因為兩人都想要生小孩，光速領證結婚，讓粉絲興奮高呼「終於復合了！」

「點燃我，溫暖你」中，陳飛宇(右)向張婧儀求婚。圖／LINE TV提供
「點燃我，溫暖你」中，陳飛宇(右)向張婧儀求婚。圖／LINE TV提供
「點燃我，溫暖你」陳飛宇(右)和張婧儀終於領證結婚。圖／LINE TV提供
「點燃我，溫暖你」陳飛宇(右)和張婧儀終於領證結婚。圖／LINE TV提供
「點燃我，溫暖你」中，陳飛宇(左)和張婧儀躺床彼此依偎。圖／LINE TV提供
「點燃我，溫暖你」中，陳飛宇(左)和張婧儀躺床彼此依偎。圖／LINE TV提供

緋聞 電影

上一則

強尼戴普被打臉？「水行俠2」還沒剪光安珀赫德

延伸閱讀

哈利史泰爾斯拒當「小王」 分手奧莉薇亞

哈利史泰爾斯拒當「小王」 分手奧莉薇亞
加州當代藝術展 展出逾60幅畫作

加州當代藝術展 展出逾60幅畫作
于正「不認識張婧儀」惹議後 改口誇：漂亮蠻喜歡

于正「不認識張婧儀」惹議後 改口誇：漂亮蠻喜歡
戲說從頭／陳凱歌兒演天才 「點燃我，溫暖你」甜虐交織

戲說從頭／陳凱歌兒演天才 「點燃我，溫暖你」甜虐交織

熱門新聞

林青霞分享書寫過程。（記者沈昱嘉／攝影）

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

2022-12-04 07:07
吳亦凡去年涉性侵遭逮。（取材自微博）

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

2022-12-06 00:29
汪雨（右）曾和趙薇傳出緋聞。（取材自微博）

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

2022-12-05 02:30
70歲港星李龍基因為常演出皇帝的角色，有著「御用皇帝」之稱，去年梅開二度娶小39歲的嫩妻Chris Wong，就連拍劇開工都把嫩妻帶在身邊，越愛樂高調。 （取材自Instagram）

差39歲爺孫戀 70歲港星李龍基嫩妻洩「裸身泡澡」辣照

2022-12-05 01:25
2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

2022-12-10 07:53
李雲迪。圖／摘自微博

李雲迪北京嫖娼消失1年 首度現身吐4字心聲

2022-12-07 11:55

超人氣

更多 >
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧
烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許
中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨

中國疫情大爆發 黃桃罐頭被傳可抗病毒也被屯貨
紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」