狠撕「歐陽娜娜男友」標籤 陳飛宇和她滾床畫面曝光

「點燃我，溫暖你」中，陳飛宇(左)露出上半身好身材，和張婧儀上演親床戲。圖／LINE TV提供

陳飛宇、張婧儀主演的甜寵中國戲劇「點燃我，溫暖你」，該劇近期完美收官後，討論熱度不減，劇中2人多場超甜熱吻戲，纏綿數10秒還捨不得分開，更上演親密床戲，最後結局光速領證結婚，圓滿落幕。

「點燃我，溫暖你」男主角陳飛宇為名導陳凱歌、知名女演員陳紅的兒子，星途發展向來備受高度關注，劇中他飾演程式天才「李峋」，孤傲高冷的學霸設定，一出場就碾壓所有頂尖學生及業界人士，但背後卻有著悲慘身世，和女友朱韻（張婧儀 飾）的感情路也令人揪心。

過去陳飛宇曾與歐陽娜娜因合作電影 「秘果」傳出緋聞 ，一度還被冠上「歐陽娜娜男友」標籤，但隨著「點燃我，溫暖你」人氣飆漲，過去標籤早已煙消雲散。