狠撕「歐陽娜娜男友」標籤 陳飛宇和她滾床畫面曝光
陳飛宇、張婧儀主演的甜寵中國戲劇「點燃我，溫暖你」，該劇近期完美收官後，討論熱度不減，劇中2人多場超甜熱吻戲，纏綿數10秒還捨不得分開，更上演親密床戲，最後結局光速領證結婚，圓滿落幕。
「點燃我，溫暖你」男主角陳飛宇為名導陳凱歌、知名女演員陳紅的兒子，星途發展向來備受高度關注，劇中他飾演程式天才「李峋」，孤傲高冷的學霸設定，一出場就碾壓所有頂尖學生及業界人士，但背後卻有著悲慘身世，和女友朱韻（張婧儀 飾）的感情路也令人揪心。
過去陳飛宇曾與歐陽娜娜因合作電影「秘果」傳出緋聞，一度還被冠上「歐陽娜娜男友」標籤，但隨著「點燃我，溫暖你」人氣飆漲，過去標籤早已煙消雲散。
劇中，陳飛宇、張婧儀遭人設局威脅，還惹出官司，若官司不和解，就會散播2人緋聞謠言，張婧儀最後選擇果斷自爆，而想保護她的陳飛宇在得知消息後，立刻衝到女方家，一進門就直接開吻，隨後才問：「為什麼這麼做？」張婧儀則講出名台詞：「我不想白白折騰這麼久，你不能低頭，我不允許。」陳飛宇深情回應：「怎麼會是白白折騰？把妳贏回來，不虧。」隨即又是一段深吻，並上演親密床戲，後續更因為兩人都想要生小孩，光速領證結婚，讓粉絲興奮高呼「終於復合了！」
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